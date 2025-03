Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist, orari, streaming, italiani in gara

Dopo la cancellazione dei due superG in programma ieri a causa di una forte nevicata, sarà un sabato ricchissimo ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Tarvisio. Proprio i due supergiganti verranno recuperati oggi, in una giornata che vedrà anche l’assegnazione delle medaglie nella combinata a squadre.

Si comincia ovviamente con i due superG (dalle 9.00 quello femminile e poi a seguire quello maschile). In casa Italia verranno riproposti, almeno in supergigante, gli stessi protagonisti della discesa. Tra le donne ci saranno Sara Thaler, Ludovica Righi, Ludovica Vittoria Druetto, Camilla Vanni; mentre tra gli uomini Emanuel Lamp, Sebastiano Cipriano, Luca Ruffinoni, Nicolò Nosenzo

I Mondiali di sci alpino giovanili, in programma dal 27 febbraio al 6 marzo sulle nevi di Tarvisio, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale FIS TV. OA Sport vi darà conto di quanto accadrà attraverso le DIRETTA LIVE testuali delle varie gare che si terranno.

CALENDARIO DISCESA MONDIALI JUNIORES SCI ALPINO 2025

Sabato 1 Marzo

Ore 9.00 SuperG femminile (valevole anche per la combinata a squadre) – Diretta streaming FIS TV

Ore 11.00 SuperG maschile (valevole anche per la combinata a squadre) – Diretta streaming FIS TV

Ore 14.00 Slalom femminile combinata a squadre – Diretta streaming FIS TV

Ore 14.30 Slalom maschile combinata a squadre – Diretta streaming FIS TV

PROGRAMMA DISCESA MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: COME SEGUIRE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: differita Rai Sport HD alle 22.55 solo dello slalom della combinata a squadre maschile

Diretta streaming: FIS TV

Diretta live testuale: OA Sport

SUPER-G FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: LA STARTLIST

1 6296779 RIGHI Ludovica 2006 ITA Head

2 6296336 DRUETTO Ludovica Vittoria 2004 ITA Fischer

3 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

4 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

5 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

6 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

7 6537231 GROSDIDIER Tatum 2004 USA Rossignol

8 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

9 6296811 VANNI Camilla 2006 ITA Head

10 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

11 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

12 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

13 207009 WOERLE Emily 2005 GER

14 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

15 207057 SCHMELMER Isabella 2006 GER Head

16 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

17 426485 SYLVESTER-DAVIK Pia 2005 NOR Atomic

18 198445 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar

19 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

20 207039 REISCHL Antonia 2006 GER Head

21 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

22 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR

23 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE

24 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA

25 207013 SEEBACHER Lisa 2005 GER Head

26 516855 WILLI Alina 2006 SUI Head

27 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head

28 198475 BRAND June 2005 FRA Atomic

29 6537250 KEANE Kaitlin 2004 USA

30 56731 HERZGSELL Emilia 2005 AUT

31 507265 BACKLUND Liza 2004 SWE Head

32 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic

33 108668 BOURGEOIS Amelie 2005 CAN Rossignol

34 108555 GRAY Zoe 2004 CAN

35 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

36 198620 SIMOND Margot 2007 FRA Dynastar

37 426461 JACOBSEN Christina 2004 NOR Rossignol

38 426525 BRUSETH Sienna Grande 2006 NOR Stoeckli

39 225842 BARTLETT Honor 2005 GBR

40 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL

41 565542 BOKAL Ana 2006 SLO Atomic

42 108679 MARTIN Estelle 2005 CAN

43 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

44 225846 WORDLEY Nicole 2005 GBR

45 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

46 225868 BLYTH Maisie 2006 GBR

47 705547 SROBOVA Veronika 2006 SVK

48 45539 SCHOERGHOFER Chiara 2007 AUS

49 45495 EVANS Abbey 2005 AUS

50 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

51 275060 Mc KENNA Eabha 2006 IRL

52 245090 POLANYI Lili 2004 HUN

53 565545 VUGA Dasa 2006 SLO

54 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU

55 805007 di CAMILLO Chiara 2004 ALB

56 595022 HABEN RIBEIRO Ariana 2005 POR

57 235435 NTOUSKOU Ourania Marina 2008 GRE

58 235438 ZIKOU Eleni 2008 GRE

SUPER-G MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: LA STARTLIST

1 54904 FERNSEBNER Matthias 2005 AUT Head

2 54812 HAAS Matteo 2004 AUT Salomon

3 54841 STRAUSS Florian 2004 AUT Fischer

4 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic

5 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol

6 512633 KAELIN Philipp 2004 SUI Head

7 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol

8 512694 MANSER Sandro 2005 SUI Atomic

9 422917 HAMMER Aksel 2004 NOR

10 422955 BENGSTON Sebastian Espen 2005 NOR Rossignol

11 10000063 LAMP Emanuel 2004 ITA Atomic

12 512609 JANET Gabin 2004 SUI

13 6533721 SALANI Hunter 2005 USA

14 10000040 CIPRIANO Sebastiano 2004 ITA

15 512703 SPENCER Jack 2005 SUI Head

16 422950 HAGAN Sebastian 2005 NOR

17 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic

18 240175 BANYAI Attila Eberhard 2005 HUN

19 512652 BEBI Joel 2005 SUI

20 203258 WIDMESSER Simon 2005 GER Head

21 203259 KRAUSS Lukas 2005 GER Nordica

22 6100575 PARK Oscar 2004 CAN

23 203281 BRANDIS Benno 2006 GER Atomic

24 6533788 LINDENMEYR Aksel 2005 USA

25 151493 FOREJTEK Patrik 2005 CZE Atomic

26 6191545 CHAIX Thomas 2005 FRA

27 6191510 SKABAR Jonas 2004 FRA

28 10000113 NOSENZO Nicolo 2004 ITA

29 6191614 HOUHOU DUNAND Tommy 2005 FRA

30 423033 HAGEN Storm Andre 2007 NOR

31 6533800 REED Sawyer 2005 USA

32 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG

33 6534132 WILSON Mattias 2006 USA

34 6191496 SERRE Tristan 2004 FRA

35 10000515 RUFFINONI Luca 2005 ITA

36 512618 SCHRAG Yann 2004 SUI

37 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

38 6191420 BARALDI Lio 2004 FRA Rossignol

39 6100571 GILBERT Sascha 2004 CAN Rossignol

40 221590 SHACKLETON Dominic 2004 GBR

41 6191690 HUOT-MARCHAND Nash 2006 FRA Rossignol

42 6100554 STEVENS Dylan 2004 CAN

43 6533793 NOLTING Jeremy 2005 USA

44 690794 TSYBELENKO Roman 2004 UKR

45 20505 CORNELLA GUITART Pere 2004 AND

46 151491 TOMASEK Aldo 2005 CZE

47 6100560 THOMPSON Gered 2004 CAN

48 6100664 STEED William 2005 CAN

49 561482 HRIBERSEK Alen 2005 SLO Fischer

50 410462 WOODS Sam 2004 NZL

51 380423 VRDOLJAK Ziggy 2007 CRO Atomic

52 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

53 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR

54 561490 KRASOVEC Matic 2006 SLO

55 502630 SOEDERLIND Linus 2004 SWE

56 6533904 BOUCHARD Ethan 2005 IRL

57 240181 SCHNEIDER Milan 2007 HUN

58 270101 WILSON Finlay 2007 IRL

59 110529 MARINOVIC Davor 2006 CHI

60 540038 CANTELE FINK Alessandro 2004 MEX

61 390052 MAGI Laur 2004 EST

62 502704 JONSSON Philip 2005 SWE

63 502633 UHLIR Max 2004 SWE

SUPER-G MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: ITALIANI IN GARA

Discesa femminile: Sara Thaler, Ludovica Righi, Ludovica Vittoria Druetto, Camilla Vanni

Discesa maschile: Emanuel Lamp, Sebastiano Cipriano, Luca Ruffinoni, Nicolò Nosenzo