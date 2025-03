Milano-Torino 2025: il percorso ai raggi X. Decisivo l’arrivo a Superga

Prende il via domani l’edizione numero 106 della Milano-Torino, la corsa più antica del mondo. La classica lombardo-piemontese rappresenta il degno prologo del grande appuntamento di sabato con la Milano-Sanremo. Rispetto al recente passato la novità più significativa è rappresentata dal ritorno dell’arrivo alla Basilica di Superga.

Un tracciato di 174 chilometri porta i corridori dalla partenza di Rho fino al tradizionale arrivo a Torino, sulla salita che i corridori affronteranno due volte nel finale di corsa e che, molto probabilmente, sarà lo scenario in cui i candidati al successo finale si daranno battaglia.

Il percorso non presenta particolari difficoltà e rende così decisivo il doppio passaggio sul Colle di Superga, asperità di 4,2 chilometri al 9,2% di pendenza media con punte del 14%. Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po a Torino in Corso Casale per salire una prima volta alla basilica di Superga, scendere verso Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo con pendenze oltre il 10%.

Il disegno proposto dagli organizzatori lascia presagire due possibili tipologie di scenario per la conclusione. Ipotizzabile, in un contesto adatto a scalatori o a passisti scalatori, l’arrivo in solitario di colui che si dimostrerà più forte di tutti gli avversari nel momento della verità o, in alternativa, lo sprint di un gruppetto formato da poche unità. Tra i corridori maggiormente accreditati per la vittoria finale figurano lo svizzero Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team, l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost, il danese Magnus Cort della Uno-X Mobility e il duo italiano, della XDS Astana, Diego Ulissi–Christian Scaroni.