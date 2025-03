Bradley Wiggins: “Adesso sono in un buon momento della mia vita”

Una carriera da sogno, un post attività sportiva da incubo. Adesso per fortuna sembra essere tornata la luce da Bradley Wiggins: il britannico trionfatore del Tour de France 2011, lo scorso anno ha dovuto dichiarare bancarotta, dopo aver accumulato oltre due milioni di sterline di debito.

Le parole a Cyclingnews del britannico: “Rimpiango di non aver fatto attenzione ai miei affari finanziari quando correvo. È una delle cose che succedono agli atleti: guadagni molto e, se non fai attenzione, le persone se ne approfittano. Io venivo derubato a destra e a manca dalle persone che dovevano prendersi cura di me, contabili compresi”.

Aggiunge: “Questa situazione è stata qualcosa che è stato fatto ai miei danni. Otto mesi dopo, è tutto cambiato. Le persone che sono responsabili stanno pagando un alto prezzo per quello che hanno fatto. Fortunatamente, va tutto bene; sono in un buon momento della mia vita”.

Da sottolineare anche il sostegno di Lance Armstrong: “È una ferita aperta nel ciclismo. Ma per quanto riguarda la mia presenza qui, il mio essere vivo, lui mi ha davvero aiutato. Ha fatto la stessa cosa per Jan Ullrich. Noi tre siamo cresciuti senza un padre”.