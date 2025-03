“Marc Marquez è tornato: meglio averlo in rosso”: Tardozzi incensa lo spagnolo. E su Bagnaia…

Nelle ultime settimane, in seguito al GP di Thailandia, erano emerse delle polemiche riguardo al trattamento ricevuto da Francesco Bagnaia. Alcuni avevano notato uno spostamento del gradimento da parte dei vertici della Ducati verso Marc Marquez, che aveva vinto le due gare disputate sul circuito di Buriram in apertura del Mondiale MotoGP 2025. Nello specifico il team manager Davide Tardozzi aveva dichiarato: “Non me ne vogliano gli altri, ma Marc aveva quei due o tre decimi in più degli altri. Cosa che ad esempio Pecco ha avuto in altre situazioni lo scorso anno. Siamo solo all’inizio del campionato“.

Il due volte Campione del Mondo aveva avuto un dialogo con Tardozzi e Dall’Igna e ha chiesto dei chiarimenti subito dopo la gara: “Finire terzo va benissimo, però adesso voglio capire cos’è successo“, in riferimento alla gomma posteriore. Il clima non è sembrato dei più distesi e il weekend in Argentina è iniziato in linea con quanto successo in Asia: lo spagnolo ha dominato la Sprint Race sul tracciato di Termas de Rio Hondo, precedendo ancora una volta il fratello Alex e Francesco Bagnaia, che spera di recuperare presto questo gap nei confronti dei due iberici.

Davide Tardozzi è tornato sull’argomento in un’intervista concessa ai microfoni di Sky: “Il gap si chiuderà a breve? Penso che Marc negli USA andrà fortissimo come al solito, è storia consolidata. Negli USA Bagnaia dovrà puntare al podio, possibilmente al secondo posto, ma magari anche al primo perché non si può mai dire”. Il team manager ha voluto tranquillizzare sullo stato di forma del piemontese: “Sta arrivando, l’inverno non è andato come ci aspettavamo: sta trovando fiducia, è costruttivo e positivo, è consapevole di chi è. A breve rivedremo il Pecco vincitore di molte gare dell’anno scorso“.

Davide Tardozzi ha poi proseguito: “A Sepang ero un po’ preoccupato e dopo i test in Thailandia la preoccupazione si è un po’ consolidata. La sua positività è impressionante quanto il suo talento, a breve ci darà le soddisfazioni a cui ci ha abituato. Pecco deve puntare alla vittoria. Lui e Marquez non sono distanti: usano stesso telaio, forcellone, motore, elettronica. Ci sono delle piccolezze che fanno la differenza di set-up soprattutto sulla forcella e sull’ammortizzatore. In questo momento Marc sta facendo un lavoro incredibile, sta andando forte, ci ha messo anni a tornare a posto fisicamente e ora è tornato Marc Marquez: al momento è meglio averlo rosso“.