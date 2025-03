Maratona di Roma 2025, risultati e classifica: il Kenya firma la doppietta, buon piazzamento di Meucci

Alla Maratona di Roma 2025 hanno preso parte ben 28.000 podisti, rendendo la 30ma edizione della 42 km nella Capitale come la più partecipata di sempre sul suolo italiano. Foltissima anche la presenza straniera, con ben 126 Nazioni rappresentate lungo un percorso sempre affascinante: partenza dai Fori Imperiali e traguardo al Circo Massimo, dopo aver accostato luoghi iconici come il Colosseo, il Foro Italico, piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna e piazza Navona.

Tripletta keniana nella gara maschile: Robert Ngeno si è imposto con il tempo di 2h07:35, precedendo di 23 secondi il connazionale Brian Kipsang, mentre Joshua Kogo ha completato il podio a 26 secondi dal vincitore. Prime sette posizioni tutte occupate da atleti keniani, il migliore italiano è stato Daniele Meucci, ottimo ottavo con il crono di 2h12:43.44, mentre Luca Parisi ha completato la top-10 (2h20:00).

Sigillo keniano anche tra le donne, dove Betty Chepkwony ha dominato in lungo e in largo infliggendo distacchi importanti alle dirette avversarie. L’africana si è imposta con il crono di 2h26:16, precedendo l’etiope Selam Gebre (2h28:22) e la connazionale Rebecca Kangogo (2h31:16), mentre la migliore italiana è stata Ayse Sonmez, ottava in 2h45:38.