Arnaldi-Kovacevic oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario, programma, streaming

Inizia il cammino di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista ligure affronterà al primo turno l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 94 della classifica mondiale. Un esordio dunque sulla carta ampiamente alla porta di Arnaldi, anche se i match con i tennisti di casa sono sempre insidiosi e possono nascondere dei pericoli.

Arnaldi è in buone condizioni, come dimostrano le prestazioni delle ultime settimane. Prima la semifinale nel torneo ATP di Delray Beach, dove è stato sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina; mentre successivamente l’ottima prestazione al primo turno di Acapulco contro Alexander Zverev, sfiorando anche la vittoria.

Dall’altra parte Kovacevic non è riuscito a confermare negli ultimi tornei disputati le ottime cose mostrate a Montpellier, dove ha saputo raggiungere anche l’ultimo atto del torneo, perdendo al termine di un combattuto match al tie-break del terzo set contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Matteo Arnaldi-Aleksandar Kovacevic, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO ARNALDI-KOVACEVIC INDIAN WELLS 2025

Giovedì 6 Marzo

Secondo match dalle ore 20.00 Arnaldi-Kovacevic – Diretta TV Sky Sport Tennis

In precedenza

Bonzi-Brooksby

PROGRAMMA ARNALDI-KOVACEVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport