Lotta, Aurora Russo in finale agli Europei Under 23! Godino in lizza per il bronzo, 5° Piroddu

Va in archivio una terza giornata a forti tinte azzurre in quel di Tirana in occasione dei Campionati Europei Under 23 di lotta olimpica 2025. Sulle materassine albanesi l’Italia si è garantita la certezza di portare a casa la prima medaglia della rassegna continentale, costruendosi inoltre un’altra chance di salire sul podio e ottenendo un piazzamento di prestigio.

La copertina è tutta per Aurora Russo, stella annunciata della spedizione tricolore, che ha raggiunto la finale per l’oro nei 59 kg battendo nell’ordine la serba Jana Petrovic (8-0), la turca Ebru Dagbasi (4-0) ed in semifinale la russa Evgeniia Ogorodnikova (schienata sul 4-0). Domani sera sfiderà la temibile azerbaigiana Hiunai Hurbanova con in palio il titolo europeo U23.

L’olimpionica di Parigi 2024, già campionessa mondiale e continentale tra le Under 20 nel 2023, si conferma dunque un punto fermo del movimento italiano del presente e soprattutto del futuro. La ventunenne piemontese sarà però chiamata ad una grande prestazione in finale contro la rising star Hurbanova, capace di trionfare recentemente a soli 17 anni nella Ranking Series di Zagabria.

Nei 68 kg un’altra azzurra, Laura Godino, ha raggiunto la finale per il bronzo contro Viktoryia Radzkova dopo la sconfitta odierna ai quarti con la turca Nesrin Bas (poi finalista per l’oro). Quest’oggi si è concluso il torneo della lotta libera maschile, con Raul Caso eliminato ai ripescaggi nei 74 kg dal moldavo Ion Marcu e con Simone Piroddu sconfitto nella finale di consolazione nei 61 kg dall’ucraino Mykyta Abramov.