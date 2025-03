Lotta, Aurora Russo conquista l’argento agli Europei U23. Godino ai piedi del podio

Aurora Russo si ferma sul più bello, perdendo la finale ma conquistando comunque una preziosa medaglia d’argento nei 59 kg ai Campionati Europei Under 23 di lotta olimpica 2025, in corso di svolgimento a Tirana. La stella del movimento femminile italiano è stata sconfitta dall’enfant prodige azerbaigiana Hiunai Hurbanova, già capace di imporsi recentemente a soli 17 anni nella Ranking Series di Zagabria.

Russo, olimpionica a Parigi 2024, non era mai salita sul podio nella rassegna continentale U23 (vantava un quinto posto nel 2023) e ha regalato alla spedizione azzurra la prima medaglia della manifestazione. La ventunenne piemontese, protagonista di un ottimo cammino ieri nella fase di qualificazione (con tre successi di fila), ha ceduto ai punti per 4-0 a Hurbanova nel match con in palio il titolo.

Peccato per Laura Godino, impegnata nello spareggio per il bronzo nei 68 kg dopo il ripescaggio di ieri. La nostra portacolori ha avuto la peggio per 3-2 contro la bielorussa Viktorya Radzkova, arrivando ancora una volta ad un passo dalla gioia della medaglia agli Europei di categoria dopo i quinti posti raccolti anche nel 2023 e nel 2024.

Bilancio in chiaroscuro per le altre azzurre che hanno debuttato oggi a Tirana. Nei 53 kg Maria Ferone, sconfitta nettamente ai quarti dall’azerbaigiana Elnura Mammadova (poi finalista), è stata ripescata e affronterà la spagnola Carla Jaume Soler nella finale di consolazione con in palio il bronzo. Eliminate invece Immacolata Danise nei 62 kg, Bianca Contraffatto nei 65 kg e Vincenza Amendola nei 72 kg.