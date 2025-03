LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Miami 2025 in DIRETTA: partita da vincere per tornare davvero grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur, partita valevole per gli ottavi di finale del Master 1000 di Miami 2025. L’azzurro torna negli ottavi di finale di un torneo di questo livello dopo quasi due anni dall’ultima volta. L’italiano proverà a raggiungere i quarti di finale che gli mancano da Madrid 2021.

Quest’anno Berrettini ha conquistato la prima vittoria in Florida. L’azzurro, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha superato in rimonta Hugo Gaston con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Al terzo turno il romano ha sconfitto Zizou Bergs, giustiziere di Andrey Rublev, con un doppio 6-4. La stagione di Berrettini fino ad ora è positiva: l’azzurro ha raggiunto i quarti di finale a Doha e Dubai, dove ha fatto vedere un buon livello di tennis.

Dall’altra parte della rete ci sarà la testa di serie numero 10, Alex De Minaur. In questo torneo l’australiano ha superato Bu Yunchaokete con un doppio 6-4 prima di vincere una maratona contro Joao Fonseca. Contro il talentuoso brasiliano ‘Demon’ ha avuto bisogno di 2 ore e 33 minuti per trionfare 5-7, 7-5, 6-3. In stagione il giocatore aussie ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, dov’è stato sconfitto da Jannik Sinner, e la finale a Rotterdam, dove si è arreso a Carlos Alcaraz. Nelle ultime settimane De Minaur ha avuto una piccola flessione con alcune sconfitte premature tra Dubai ed Indian Wells.

In carriera i due giocatori si sono incontrati quattro volte: De Minaur ha vinto nel challenger di Segovia del 2017 e nell’ATP Cup 2022, mentre Berrettini ha trionfato al Queen’s nel 2021 e a Wimbledon nel 2023. L’incontro odierno è il quarto in programma dalle 16.00 sul Grandstand ma non prima delle 21.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-De Minaur con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!