Superbike, Razgatlioglu domina le FP2 davanti ad un ottimo Bulega

La seconda prova libera del Gran Premio del Portogallo, disputata sul circuito di Portimao, è stata vinta da Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW) con il crono di 1.39.995. Il turco non ha partecipato alla prima prova libera a causa di problemi di natura elettrica ma ha dimostrato in questo turno di essere il pilota da battere.

Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R), dopo la prima posizione nella FP1, si deve accontentare della seconda posizione, avendo fatto segnare il tempo di 1.40.294. Il pilota italiano dimostra la sua competitività anche nella pista di Portimao ed è pronto per difendere la sua leadership mondiale. Terza posizione per l’olandese Michael Van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW) con un distacco di 0.212 dal centauro italiano.

Quarto tempo per un ottimo Andrea Iannone che, in sella alla sua Ducati, migliora il sesto posto della prima manche. Quinta posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista, compagno di squadra di Bulega, con un ritardo di 0.711 dalla prima posizione. L’iberico non ha tenuto lo stesso passo della prima prova libera, perdendo tre posizioni.

Sesta piazza per il terzo italiano in griglia, Danilo Petrucci che, con la sua Ducati del Team Barni Spark Racing, ha migliorato l’ottava posizione della FP1. Alle sue spalle un altro azzurro, il suo compagno di squadra Yuri Montella che chiude settimo con il crono di 1.40.788. Appuntamento a domani, sabato 29 marzo, con le FP3 in programma alle ore 9.