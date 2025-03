LIVE Sonego-Navone, ATP Miami 2025 in DIRETTA: match equilibrato con l’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sonego–Navone, match valevole per il primo turno del torneo di singolare maschile del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Il torinese quest’oggi fa il suo debutto nel tabellone floridiano con un avversario tutt’altro che abbordabile. In palio c’è la qualificazione ai trentaduesimi, dove ad aspettare il vincente di quest’incontro c’è Taylor Fritz.

Lorenzo Sonego deve riprendersi da un periodo non eccezionale. Superata la parentesi estremamente positiva dell’Australian Open, torneo nel quale l’azzurro ha centrato un inaspettato quarto di finale, il torinese non si è ripetuto sullo stesso livello negli appuntamenti successivi: negli ultimi quattro tornei disputati, Sonego ha conquistato due successi a Marsiglia, uscendo di scena al primo turno nei restanti tre impegni. Serve quindi una piccola scossa all’azzurro per provare a rivederlo nella versione ammirata a Melbourne.

Sonego affronterà l’argentino Mariano Navone. Attualmente numero 62 del mondo, il sudamericano non è un avversario comodo da affrontare. Il tennista classe 2001 vanta un solo quarto di finale nella stagione in corso, ottenuto nel torneo di casa a Buenos Aires sulla terra, ma non per questo l’argentino è da considerare fuori forma. Si affrontano due giocatori simili per temperamento e carattere, perciò come lo farà certamente Sonego, anche il 24enne venderà cara la pelle per uscire vincente dall’incontro odierno.

L'incontro è programmato come quarto match, a partire dalle ore 16.00, sul campo Butch Buchholz, e sarà preceduto da Sramkova-Paolini (WTA), Krueger-Rybakina (WTA) e Diallo-Etcheverry.