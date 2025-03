Sci di fondo, prima volta a frazioni accorciate nella staffetta maschile dei Mondiali

Nello sci di fondo, il nono dei dodici titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Staffetta maschile. La gara avrà luogo giovedì 6 marzo e incoronerà un quartetto campione del Mondo per l’XXXVI volta. D’altronde, il format è parte integrante del programma iridato sin dal 1933.

Ci sarà però una novità assoluta in questo 2025. Le frazioni sono state accorciate a 7,5 km, abbandonando la storica distanza dei 10 km. Nel corso del tempo sono cambiati anche i connotati legati alla tecnica. L’apparizione dello skating, che aveva preso il sopravvento sull’alternato, ha spinto a imporre il passo classico nelle prime due frazioni a partire dal 1989.

A oggi, sei diverse nazioni hanno saputo vincere la staffetta iridata. Fra di esse non c’è l’Italia. Il Paese più blasonato in assoluto è la Norvegia, capace di proporsi sul gradino più alto del podio per 20 volte, di cui peraltro dodici consecutive in una clamorosa striscia tutt’ora aperta!

STAFFETTA MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

1933 – SVEZIA

1934 – FINLANDIA

1935 – FINLANDIA

1937 – NORVEGIA

1938 – FINLANDIA

1939 – FINLANDIA

1950 – SVEZIA

1954 – FINLANDIA

1958 – SVEZIA

1962 – SVEZIA

1966 – NORVEGIA

1970 – UNIONE SOVIETICA

1974 – GERMANIA EST

1978 – SVEZIA

1982 – NORVEGIA e UNIONE SOVIETICA {Ex Aequo}

1985 – SVEZIA

1987 – SVEZIA

1989 – SVEZIA

1991 – NORVEGIA

1993 – NORVEGIA

1995 – NORVEGIA

1997 – NORVEGIA

1999 – AUSTRIA

2001 – NORVEGIA

2003 – NORVEGIA

2005 – NORVEGIA

2007 – NORVEGIA

2009 – NORVEGIA

2011 – NORVEGIA

2013 – NORVEGIA

2015 – NORVEGIA

2017 – NORVEGIA

2019 – NORVEGIA

2021 – NORVEGIA

2023 – NORVEGIA

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

27 (20-3-4) – NORVEGIA

22 (7-6-9) – SVEZIA

18 (5-9-4) – FINLANDIA

8 (0-2-6) – ITALIA

7 (0-4-3) – RUSSIA

7 (2-4-1) – UNIONE SOVIETICA

7 (0-4-3) – GERMANIA UNITA

3 (1-1-1) – GERMANIA EST

3 (0-0-3) – FRANCIA

2 (1-0-1) – AUSTRIA

2 (0-1-1) – CECOSLOVACCHIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

1937 – BRONZO (Girardi, A.Compagnoni, Confortola, Demetz)

1939 – BRONZO (A.Compagnoni, S.Compagnoni, Baur, Jammaron)

1966 – BRONZO (De Florian, Nones, Stella, Manfroi)

1985 – ARGENTO (Albarello, Vanzetta, De Zolt, Ploner)

1993 – ARGENTO (De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner)

1995 – BRONZO (Valbusa, Albarello, Maj, Fauner)

1997 – BRONZO (Di Centa, Fauner, Piller Cottrer, Valbusa)

1999 – BRONZO (Di Centa, Maj, Valbusa, Fauner)

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) NORVEGIA (Holund/Golberg/Krüger/Klæbo)

2) FINLANDIA (Hakola/Niskanen/Hyvärinen/Anttola)

3) GERMANIA (Kuchler/Brugger/Dobler/Moch)

STAFFETTA MASCHILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Nessuna staffetta disputata durante l’inverno corrente.