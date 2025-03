LIVE Cinà-Comesana, ATP Miami 2025 in DIRETTA: debutto in società per il classe 2007

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Federico Cinà e l’argentino Francisco Comesana. Esordio assoluto nel circuito maggiore per il quasi diciottenne italiano, che ha ricevuto l’invito dell’organizzazione e è reduce dalla finale nel Challenger di Creta.

Cinà, palermitano classe 2007, arriva a Miami sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto il torneo ITF i Sharm el-Sheilk e essersi issato fino alla finale del Challenger di Hersonissos (Creta). Risultati che gli hanno concesso di compiere un balzo fino alla posizione numero 441 del ranking mondiale. Figlio di Francesco, storico coach di Roberta Vinci, ha dunque respirato grande tennis sin dalla tenera età.

Dal canto suo Comesana, ventiquattrenne di Mar del Plata (Argentina), ha già calcato il cemento di Miami superando il limbo delle qualificazioni. Il sudamericano ha battuto in due set l’americano Mmoh ed il giapponese Mochizuki. In stagione vanta la semifinale sulla terra rossa di Rio de Janeiro. Molto solido, prettamente terraiolo, lo ricordiamo per aver impegnato non poco Lorenzo Musetti al terzo turno di Wimbledon.

L’incontro di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Federico Cinà e l’argentino Francisco Comesana sarà il secondo match sul Court 5 dopo Hijikata-Medjedovic a partire dalle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!