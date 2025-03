Si preannuncia un parterre davvero stellare agli Europei Indoor di atletica che si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh si presenterà da primatista mondiale del salto in alto (2.10 metri) e con l’oro olimpico al collo, desiderosa di conquistare il terzo titolo continentale in sala.

Il norvegese Jakob Ingebrigtsen insegue la doppietta sui 1500 e 3000 metri, già riuscitagli in un paio di occasioni. La tedesca Malaika Mihambo illuminerà la pedana del salto in lungo e insegue un titolo al coperto che manca nel suo glorioso palmares, sfidando la nostra Larissa Iapichino. Spicca l’assenza dello svedese Armand Duplantis dopo aver ritoccato il record del mondo di salto con l’asta (6.27 metri), non ci sarà il norvegese Karsten Warholm sui 400 metri.

Le stelle del getto del peso saranno i nostri Leonardo Fabbri e Zane Weir, mentre nel salto in lungo si sognerà con Mattia Furlani, vista anche l’assenza del greco Miltiadis Tentoglou. L’olandese Femke Bol illuminerà la scena soltanto in staffetta, dunque sui 400 metri la donna di riferimento sarà la sua connazionale Lieke Klaver. Da seguire la tedesca Yemisi Ogunleye, Campionessa Olimpica di getto del peso. Sui 60 metri spazio alla grande sfida tra la nostra Zaynab Dosso, la svizzera Mujinga Kambundji, la polacca Ewa Swoboda e la lussemburghese Patrizia Van der Weken.