La Milano-Sanremo femminile debutta nel World Tour, presentato il percorso: confermate Cipressa e Poggio

La Milano-Sanremo femminile tornerà in scena a distanza di vent’anni dall’ultima volta (RCS Sport la organizzò dal 1999 al 2005) e andrà in scena sabato 22 marzo, nella stessa giornata in cui si disputerà la Classicissima di Primavera maschile. L’evento è inserito nel calendario World Tour riservato alle donne e stamattina è stato presentato il percorso presso la sede di Regione Liguria a Genova: sarà proprio il capoluogo a ospitare la partenza, prima che la corsi entri sull’Aurelia a Sestri Ponente.

Dall’abitato di Voltri si seguirà lo stesso tracciato del percorso maschile, per un totale di 156 chilometri. Verranno affrontati i passaggi più iconici della Monumento che gli appassionati conoscono ormai a memoria: i tre capi (Mele, Cervo e Berta), la Cipressa e il Poggio poco prima dell’arrivo, previsto attorno alle ore 14.30 (dunque un paio di ore prima degli uomini).

Alla corsa ciclistica sono iscritte 24 squadre, per un totale di 140 atlete al via tra cui spiccano la belga Lotte Kopecky (Campionessa del Mondo), Elisa Longo Borghini (vincitrice dell’ultimo Giro d’Italia) e Demi Vollering (impostasi alle Strade Bianche e il Tour de France). Di seguito il dettaglio del percorso e la planimetria della Milano-Sanremo 2025 femminile.