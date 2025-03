Ename Samyn Classic: Van Der Poel domina la volata ed inizia la stagione conquistando la classica belga

L’Ename Samyn Classic 2025 è stata conquistata da Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), al termine di una volata condotta sempre in testa. L’olandese ha già dimostrato di essere in ottime condizioni per affrontare le classiche primaverili ed ha così ottenuto la prima vittoria stagionale. Secondo all’arrivo il francese della Soudal Quick-Step, Paul Magnier, che ha anticipato il connazionale Emilen Jeannière (Team TotalEnergies).

I primi 90 chilometri della corsa belga non hanno rappresentato particolari difficoltà ed hanno favorito la fuga di 8 corridori: Loic Vliegen (Wagner Bazin WB), Sebastian Grindley (Lidl-Trek Future Racing), Guillaume Visser (Diftar Continental Cyclingteam), Hidde van Veenendaal (BEAT Cycling Club), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi), Joren Bloem (Unibet Tietema Rockets) e Silas Köch (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank).

A 56 chilometri dal traguardo gli 8 battistrada sono stati ripresi e sono così iniziati diversi tentativi di attacco, anche da parte di Mathieu Van Der Poel (Alpecin Deceuninck). Altri nove corridori sono riusciti ad aprire un gap con il gruppo che, però, non ha mai superato i 30 secondi di vantaggio. Anche questa mini fuga viene gestita e gli attaccanti si sono dovuti arrendere all’avanzata del gruppo.

Negli ultimi chilometri, molti provano l’azione solitaria ma le squadre principali dei velocisti sono molto attente a fermare questi attacchi. Nella rampa dell’ultimo chilometro Mathieu Van Der Poel parte in anticipo e domina la volata finale. Il fuoriclasse olandese inizia la stagione su strada 2025 con la vittoria numero 51 in carriera, battendo tutti sull’arrivo di Dour.

Seconda posizione per il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), che non è mai riuscito a tenere il passo di Van Der Poel. Terzo un altro transalpino: Emilien Jeannière (Team TotalEnergies). Migliore degli italiani Alessandro Romele (XDS Astana Team) che chiude la volata all’ottavo posto.