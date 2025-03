La Juventus batte il Verona nel finale e si avvicina a -6 dalla vetta in Serie A

Reduce dai dieci giorni peggiori dell’intera stagione, per via dell’eliminazione dalla Champions League (ai playoff con il PSV) e soprattutto dalla Coppa Italia (ai quarti con l’Empoli), la Juventus torna a sorridere e prolunga la sua striscia positiva in campionato, battendo 2-0 in casa l’Hellas Verona nel posticipo del 27° turno della Serie A 2024-2025 di calcio maschile.

Quinta vittoria consecutiva nella competizione per i bianconeri, che si confermano così al quarto posto (+2 sulla Lazio) accorciando le distanze nei confronti delle prime tre della classifica. La Vecchia Signora si trova adesso a -6 dall’Inter capolista, a -5 dal Napoli e a -3 dall’Atalanta, con la possibilità di agganciare i bergamaschi in caso di successo nello scontro diretto previsto domenica prossima a Torino.

Juventus che crea tantissimo sin dai primi minuti ma che non riesce a sbloccare la sfida anche a causa di un Montipò in stato di grazia, oltre ad un gol di McKennie annullato per fallo in attacco di Kelly sul portiere degli scaligeri. Il Verona fa tremare i tifosi bianconeri presenti allo Stadium, ma anche la splendida rete di Suslov viene cancellata dal VAR per un fuorigioco iniziale di Faraoni allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa prosegue il forcing della Juve, che sfiora l’1-0 in più occasioni prima di trovare finalmente il gol al 73′ con Khephren Thuram su assist di Cambiaso. L’Hellas non riesce a reagire e subisce anche il definitivo 2-0 di Koopmeiners al 90′, mantenendo comunque un margine di 4 punti sulla zona retrocessione.