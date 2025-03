Pedro punisce il Milan allo scadere e fa volare la Lazio. Vincono in rimonta anche Bologna e Roma

Dopo un sabato incentrato principalmente sulla lotta Scudetto (con il pareggio casalingo dell’Atalanta contro il Venezia e l’1-1 nello scontro diretto Napoli-Inter), la domenica di campionato ha regalato dei risultati importanti in chiave salvezza e per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Quest’oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la 27ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio maschile, in attesa del posticipo previsto nella serata di lunedì tra Juventus e Verona.

Crisi sempre più profonda e retrocessione ormai ad un passo per il Monza, che perde anche in casa con il Torino per 2-0 (gol di Elmas e Casadei) restando a -9 dalla zona salvezza. Vittoria dal retrogusto europeo invece al Dall’Ara per il Bologna di Vincenzo Italiano, che si impone in rimonta sul Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta nel secondo tempo di Orsolini.

Pareggio beffardo per l’Empoli, che sfiora l’impresa in trasferta facendosi però riprendere nel finale dal Genoa e non andando oltre un pareggio 1-1 che avvicina perlomeno i toscani a -1 dal quartultimo posto e quindi dalla zona salvezza. Grande vittoria in rimonta all’Olimpico per la Roma, che supera il Como 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Dovbyk salendo all’ottavo posto in classifica e restando in scia al treno europeo.

Forti emozioni e colpi di scena a non finire nel big match serale di San Siro tra Milan e Lazio, con i biancocelesti che la spuntano all’ultimo secondo con il rigore di Pedro dopo aver sperperato l’iniziale vantaggio di un gol (pareggio di Chukwueze all’85’ dopo l’1-0 di Zaccagni nel primo tempo) nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Pavlovic. Lazio che supera almeno per una notte la Juventus al quarto posto di un punto ed è a -8 dall’Inter capolista.