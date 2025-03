Judo, l’Italia si sblocca con i fratelli Esposito! Doppia vittoria ravvicinata al Grand Prix di Linz

Sabato da sogno a Linz per Giovanni e Antonio Esposito, che regalano all’Italia una meravigliosa doppia vittoria nella seconda giornata del Grand Prix Upper Austria 2025, quarto appuntamento stagionale del World Tour di judo. I due fratelli napoletani, che in passato non erano mai saliti sul podio nello stesso torneo a livello di circuito maggiore, hanno fatto il colpaccio consentendo al movimento azzurro di archiviare i primi successi dell’anno.

Giovanni Esposito, campione mondiale tra i cadetti nel lontano 2015, ha trionfato nei -73 kg sfatando la maledizione delle finali e ottenendo il miglior risultato della carriera dopo quattro secondi posti distribuiti tra Grand Slam e Grand Prix. Il 27enne campano, testa di serie numero 5 del seeding, si è aggiudicato cinque combattimenti a Linz superando nel suo cammino anche il quotato moldavo Denis Vieru (big della -66 kg fino al precedente ciclo olimpico) e nell’atto conclusivo l’ungherese Daniel Szegedi senza dover mai ricorrere al Golden Score.

Back-to-back nei -81 kg per Antonio Esposito, campione mondiale juniores nel 2013, che ha centrato il secondo sigillo della carriera nel World Tour bissando il primo posto registrato un anno fa proprio nel Grand Prix austriaco. Il trentenne napoletano, quinto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha disputato una gara di alto livello vincendo cinque match e battendo tra gli altri il giapponese Joji Togo e soprattutto in finale l’uzbeko Murodjon Yuldoshev (bronzo mondiale 2023 nei -73 kg).

Sempre nei -81 kg, Bright Maddaloni ha vinto due incontri uscendo però di scena a un passo dai quarti contro Yuldoshev. Niente da fare in campo femminile per le azzurre impegnate nei -63 kg, con Carlotta Avanzato eliminata agli ottavi dalla forte kosovara Laura Fazliu e Flavia Favorini battuta al primo turno dalla canadese Laurence Biron.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Upper Austria 2025 di judo:

-63 kg F

1 Kajzer (Slo)

2 Morichika (Jpn)

3 Fazliu (Kos) e Zachova (Cze)

-70 kg F

1 Coughlan (Aus)

2 Eriksson (Swe)

3 Takahashi (Jpn) e Schuster (Slo)

-73 kg M

1 G. Esposito (Ita)

2 Szegedi (Hun)

3 Karimov (Cze) e Ravshanov (Uzb)

-81 kg M

1 A. Esposito (Ita)

2 Yuldoshev (Uzb)

3 Izawa (Jpn) e Fasching (Aut)