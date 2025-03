Judo, Scutto non brilla al rientro dopo le Olimpiadi. Azzurri lontani dal podio nel day-1 a Linz

Va in archivio senza grandi soddisfazioni per l’Italia la giornata inaugurale del Grand Prix Upper Austria 2025, quarto appuntamento stagionale (dopo i Grand Slam di Parigi, Baku e Tashkent) del World Tour di judo. Sui tatami di Linz non sono arrivati piazzamenti sul podio per i sette azzurri in gara oggi, ma la spedizione azzurra avrà altre chance tra sabato e domenica.

Delusione soprattutto per la numero 3 al mondo dei -48 kg Assunta Scutto, al rientro dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che ha pagato un pessimo sorteggio da prima testa di serie fermandosi al debutto contro la giapponese argento mondiale juniores in carica Sachiyo Yoshino (due yuko). Il migliore degli italiani è stato dunque a sorpresa Biagio D’Angelo, settimo classificato nei -60 kg battendo agli ottavi il forte ucraino Dilshot Khalmatov e perdendo successivamente con il nipponico Yusei Adachi e con lo spagnolo Luis Barroso Lopez.

Fuori agli ottavi nei -66 kg Elios Manzi, battuto dal giapponese Kairi Kentoku, mentre nella stessa categoria di peso Francesco Cargnelutti è uscito subito di scena. Eliminate prima dei quarti anche Ylenia Monaco nei -52 kg, oltre a Giulia Caggiano e Giulia Carnà nei -57 kg. Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Prix Upper Austria 2025 di judo:

-48 kg F

1 Abuzhakynova (Kaz)

2 Yoshino (Jpn)

3 Laborde (Usa) e Haydarova (Uzb)

-52 kg F

1 Oi (Jpn)

2 Krasniqi (Kos)

3 M. Ballhaus (Ger) e Toro Soler (Esp)

-57 kg F

1 S. Ballhaus (Ger)

2 Tomc (Slo)

3 Esteves (Gui) e Van de Meeberg (Ned)

-60 kg M

1 Fukuda (Jpn)

2 Adachi (Jpn)

3 Augusto (Bra) e Barroso Lopez (Esp)

-66 kg M

1 Lima (Bra)

2 Fukuchi (Jpn)

3 Gutman (Isr) e Kentoku (Jpn)