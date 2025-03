Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei: torna Giuffrida! Spicca un’assenza di lusso

Mancano poco più di tre settimane al via dei Campionati Europei 2025 di judo, in programma a Podgorica dal 23 al 27 aprile. La prima rassegna continentale del nuovo quadriennio olimpico assegnerà nel complesso quattordici titoli individuali (sette per genere) ed uno a squadre, nel Team Event misto che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

L’Italia sfrutterà come sempre il contingente massimo a sua disposizione e ha convocato dunque 18 atleti per il primo grande evento della stagione con in palio le medaglie. Ad oggi sono attesi nella capitale montenegrina quasi tutti i big del movimento azzurro ad eccezione della Campionessa Olimpica di Parigi 2024 nei -78 kg Alice Bellandi, mentre le altre punte di diamante della Nazionale sono iscritte all’evento.

In campo femminile vedremo in azione Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Savita Russo (63), Carlotta Avanzato (63), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (70), Erica Simonetti (+78) e Asya Tavano (+78), mentre al maschile saranno impegnati Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Kenny Komi Bedel (90) e Gennaro Pirelli (100).

Si preannuncia una spedizione tricolore estremamente competitiva e ambiziosa, con diverse carte da medaglia e alcuni outsider di lusso pronti ad inserirsi nella lotta per il podio. Grande curiosità per il ritorno in gara di Odette Giuffrida dopo la cocente delusione della scorsa estate a Parigi, in attesa di capire se la campionessa iridata in carica dei 52 kg deciderà di andare avanti fino a Los Angeles 2028.

Di seguito la lista provvisoria degli italiani convocati per gli Europei di Podgorica 2025.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUDO 2025

FEMMINILE:

MASCHILE:

