Judo, Asya Tavano a ridosso del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di Tbilisi

Si è appena conclusa senza grandi soddisfazioni in chiave azzurra la terza e ultima giornata del Grand Slam di Tbilisi 2025, valido come quinto appuntamento stagionale del World Tour di judo. Dopo l’exploit di Leonardo Valeriani, terzo classificato ieri nei -73 kg, l’Italia non è riuscita a piazzare atleti sul podio nel corso di un day-3 riservato come di consueto alle categorie pesanti.

Asya Tavano, n.8 del ranking e seconda testa di serie del seeding nei +78 kg, ha ottenuto un quinto posto al rientro ufficiale in gara dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, facendosi sfuggire probabilmente una buona opportunità di sfidare in finale la stella francese Romane Dicko. La 22enne friulana, quinta ai Mondiali di Abu Dhabi 2024, ha vinto due match nel suo percorso odierno sui tatami della capitale georgiana perdendo però ai quarti con la russa Elis Startseva e nella finale di consolazione con l’olandese Marit Kamps.

Eliminati prima dei quarti gli altri azzurri impegnati oggi, Erica Simonetti sempre tra i pesi massimi e Jean Carletti nei -100 kg. Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Tbilisi 2025 di judo:

-78 kg F

1 Lobnik (Slo)

2 Olaya (Col)

3 Posvite (Fra) e Sampaio (Por)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Startseva (IJF)

3 Tolofua (Fra) e Kamps (Ned)

-90 kg M

1 Bozorov (Uzb)

2 Mathieu (Fra)

3 Macedo (Bra) e Jabniashvili (Geo)

-100 kg M

1 Savytskiy (Ukr)

2 Catharina (Ned)

3 Reyes (Can) e Adamian (IJF)

+100 kg M

1 Tasoev (IJF)

2 Tushishvili (Geo)

3 Spijkers (Ned) e Demetrashvili (Geo)