Judo, 16 azzurri iscritti al Grand Slam di Tbilisi. Torna Tavano, presenti anche altre due reduci di Parigi 2024

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo è in programma il Grand Slam di Tbilisi 2025, valevole come quinto appuntamento stagionale del World Tour di judo. La capitale georgiana ospiterà il quarto Slam dell’anno dopo Parigi, Baku e Tashkent, in attesa di un aprile in cui il circuito maggiore si fermerà per dare spazio alle varie rassegne continentali (gli Europei si terranno a Podgorica dal 23 al 27 aprile).

Ad oggi, con le iscrizioni ormai chiuse da alcuni giorni, sono ben sedici (distribuiti equamente tra settore femminile e maschile) i judoka azzurri che figurano nell’entry list di Tbilisi. Tra gli uomini vedremo in azione Valerio Accogli (66 kg), Francesco Cargnelutti (66 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Edoardo Mella (73 kg), Leonardo Casaglia (81 kg), Giacomo Gamba (81 kg), Tiziano Falcone (90 kg) e Jean Carletti (100 kg).

Italia che verrà rappresentata inoltre da Giulia Ghiglione (48 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Savita Russo (63 kg), Flavia Favorini (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Erica Simonetti (+78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).

Osservate speciali le tre atlete che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con Tavano (numero 8 al mondo tra i pesi massimi) che torna a gareggiare proprio in Georgia per la prima volta dalla scorsa estate mentre Toniolo e Russo avevano già rotto il ghiaccio e adesso puntano ad un exploit per arrivare con fiducia al primo grande evento del nuovo quadriennio a cinque cerchi.