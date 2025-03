Sci di fondo, Klæbo vincerà la 50 km maschile? È “LA” gara dei Mondiali!

Nello sci di fondo, l’undicesimo dei dodici titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello della 50 km maschile. La gara avrà luogo sabato 8 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la XLII volta. Infatti, la competizione è stata inserita nel programma della manifestazione iridata sin dal 1925!

In questo 2025 si gareggerà a skating, dinamica già verificatasi in 12 occasioni, ovverosia ininterrottamente dal 1985 al 1995, riproponendosi poi nel 2001, 2003, 2009, 2011, 2017 e 2019. Le altre edizioni si sono viceversa disputate in tecnica classica. Inizialmente il format era contro il cronometro, ma è stato modificato in mass start a cominciare dal 2005.

A oggi, trentacinque diversi atleti, provenienti da dieci differenti nazioni, hanno saputo vincere la Sprint mondiale. Fra di essi ci sono anche due italiani, Maurilio De Zolt e Silvio Fauner, trionfatori rispettivamente nel 1987 e nel 1995. Il primatista in tema di successi è, invece, il norvegese Petter Northug, impostosi per 3 volte.

50 KM MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

1925 ^* – DONTH Frantisek (CEC)

1926 ^* – RAIVIO Matti (FIN)

1927 ^* – LINDGREN John (SWE)

1929 ^* – KNUTTILA Anselm (FIN)

1930 ^* – UTTERSTRÖM Sven (SWE)

1931 ^* – STENEN Ole (NOR)

1933 ^* – SAARINE Veeli (FIN)

1934 ^* – WIKLUND Elis (SWE)

1935 ^* – ENGLUND Nils-Joel (SWE)

1937 ^* – NIEMI Pekka (FIN)

1938 ^* – JALKANEN Kalle (FIN)

1939 ^* – BERGENDAHL Lars (NOR)

1950 ^* – ERIKSSON Gunnar (SWE)

1954 ^* – KUZIN Vladimir (URS)

1958 ^* – JERNBERG Sixten (SWE)

1962 ^* – JERNBERG Sixten (SWE)

1966 ^* – EGGEN Gjermund (NOR)

1970 ^* – OIKARAINEN Kalevi (FIN)

1974 ^* – GRIMMER Gerhard (DDR)

1978 ^* – LUNDBÄCK Sven-Åke (SWE)

1982 ^* – WASSBERG Thomas (SWE)

1985 ^° – SVAN Gunde (SWE)

1987 ^° – DE ZOLT Maurilio (ITA)

1989 ^° – SVAN Gunde (RUS)

1991 ^° – MOGREN Torgny (SWE)

1993 ^° – MOGREN Torgny (SWE)

1995 ^° – FAUNER Silvio (ITA)

1997 ^* – MYLLYLÄ Mika (FIN)

1999 ^* – MYLLYLÄ Mika (FIN)

2001 ^° – MÜHLEGG Johann (ESP)

2003 ^° – KOUKAL Martin (CZE)

2005 §* – ESTIL Frode (NOR)

2007 §* – HJELMESETH Odd-Bjørn (NOR)

2009 §° – NORTHUG Petter (NOR)

2011 §° – NORTHUG Petter (NOR)

2013 §* – OLSSON Johan (SWE)

2015 §* – NORTHUG Petter (NOR)

2017 §° – HARVEY Alex (CAN)

2019 §° – HOLUND Hans Christer (NOR)

2021 §* – IVERSEN Emil (NOR)

2023 §* – GOLBERG Pål (NOR)

° Skating / * Alternato

^ Interval Start / § Mass Start

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

32 (14-9-9) – SVEZIA

30 (11-7-12) – NORVEGIA

24 (8-9-7) – FINLANDIA

6 (1-3-2) – CECOSLOVACCHIA

6 (0-5-1) – RUSSIA

5 (2-1-2) – ITALIA

5 (1-3-1) – URSS

3 (0-1-2) – GERMANIA UNITA

2 (1-0-1) – GERMANIA EST

2 (0-1-1) – FRANCIA

2 (0-0-2) – KAZAKISTAN

1 (1-0-0) – SPAGNA

1 (1-0-0) – CECHIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – ESTONIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – AUSTRIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

1937 – BRONZO, DEMETZ Vincenzo

1985 – ARGENTO, DE ZOLT Maurilio

1987 – ORO, DE ZOLT Maurilio

1991 – BRONZO, DE ZOLT Maurilio

1995 – ORO, FAUNER Silvio

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Seefeld 2019 (Skating)

1) HOLUND Hans Christer (NOR)

2) BOLSHUNOV Alexander (RUS)

3) RØTHE Sjur (NOR)

Planica 2023 (Tecnica Classica)

1) GOLBERG Pål (NOR)

2) KLÆBO Johannes H. (NOR)

3) POROMAA William (SWE)

50 KM MASCHILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Nessuna 50 km disputata durante l’inverno corrente.