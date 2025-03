Jasmine Paolini dominata da Liudmila Samsonova a Indian Wells: azzurra eliminata negli ottavi di finale

Finisce negli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini nel WTA1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano la toscana (n.6 del mondo) è stata sconfitta in maniera netta col punteggio di 6-0 6-4 dalla russa Liudmila Samsonova (n.25 del ranking) in 1 ora e 7 minuti di gioco. Un punteggio pesante per Paolini, non in grado per buona parte del match di contrapporsi alla potenza della sua avversaria, autrice di un grande prestazione. Certo, Jasmine ci ha messo del suo e la reazione tardiva, sotto di due break nel secondo parziale, alimenta un po’ di contrarietà. Sarà quindi Samsonova ad affrontare nei quarti la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka.

Nel primo set si assiste a una vera e propria mattanza. La russa colpisce in maniera magnifica e la velocità di palla di Paolini sembra essere perfetta per realizzare vincenti da qualsiasi posizione per Liudmila. Un livello notevole espresso da Samsonova, al cospetto di una Paolini in disarmo totale rispetto all’agire della sua rivale. E così, in appena 20′, si materializza uno sconfortante 6-0.

Nel secondo set il canovaccio è il medesimo nei primi cinque game in cui la n.25 del mondo continua a colpire stupendamente e i due break nel primo e quinto gioco lo testimoniano. Sotto 1-4, Jasmine ha una reazione d’orgoglio, approfittando anche di qualche errore dell’avversaria. C’è il parziale contro-break nel sesto game, ma la rimonta non si concretizza perché Samsonova nel momento di servire per il match non trema e chiude sul 6-4.

Leggere le statistiche, visto lo score, è anche superfluo. Chiaramente, le percentuali di efficienza al servizio di Paolini pongono l’accento sulle sue difficoltà (43% dei punti vinti con la prima e il 50% con la seconda), rispetto a quelle della russa (74% con la prima e 67% con la seconda in battuta). In altre parole, non c’è stata partita.