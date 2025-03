ATP Indian Wells 2025, Alcaraz domina con Dimitrov e attende Cerundolo. Super sfida Shelton-Draper

Si sono delineati anche i quarti di finale nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Indian Wells. Tutto molto facile per Carlos Alcaraz, che ha dominato contro un Grigor Dimitrov probabilmente a corto di energie dopo la maratona di oltre tre ore del turno precedente. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-1 6-1 e prosegue la sua difesa del titolo senza aver concesso un solo set agli avversari.

Nei quarti di finale il numero tre del mondo se la dovrà vedere con l’argentino Francisco Cerundolo, che per la prima volta in carriera (la quinta in un 1000) si trova tra i migliori otto ad Indian Wells. Cerundolo ha superato da sfavorito l’australiano Alex de Minaur, numero nove del seeding, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco.

Jack Draper si conferma uno dei giocatori più in forma questa settimana e lo fa battendo Taylor Fritz, testa di serie numero tre, in due set per 7-5 6-4 in appena un’ora e diciannove minuti di gioco. Fenomenale il rendimento con la prima per il britannico (91% di punti vinti con questo colpo), per quella che è sicuramente finora la vittoria più importante della stagione per un giocatore che è ormai prossimo a sfondare il muro della Top-10.

Il tennis americano si aggrappa ora a Ben Shelton, che è diventato il più giovane tennista statunitense a raggiungere i quarti di finale ad Indian Wells negli ultimi ventuno anni. Shelton ha fatto suo il derby con il connazionale Brandon Nakashima per 7-6 6-1 in un match rimasto in equilibrio solamente nel primo set. Adesso una bellissima sfida tra mancini con Draper per un posto in semifinale che sicuramente vale tantissimo per entrambi.