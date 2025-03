Italia-Norvegia oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

Un match da non prendere sottogamba. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 1 aprile si gioca Italia-Norvegia, partita numero cinque valida per il Round Robin dei Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, rassegna attualmente in scena in Canada, precisamente sul ghiaccio di Moose Jaw.

Dopo aver affrontato la Cina, la squadra di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella si troverà al cospetto della compagine nordica, motivata a rimettersi in carreggiata dopo il passo falso nella sfida inaugurale, dove ha dovuto cedere il passo alla potente Svizzera per 7-4. Una situazione speculare a quella degli azzurri che, al debutto, hanno perso contro gli USA per 7-6.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, match valido per i Mondiali 2025 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA MONDIALI CURLING OGGI

Martedì 1 aprile

Ore 03.00 Italia vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.