Curling: Italia, riscatto a valanga sulla Corea del Sud ai Mondiali

Dopo la sconfitta sul filo di lana contro gli USA, per l’Italia c’è un netto riscatto contro la Corea del Sud nella seconda patita dei Mondiali di curling in scena a Moose Jaw. La squadra tricolore si impone in questo caso per 9-2, con il confronto che finisce ben prima del decimo end, e in particolare prima che venga disputato il settimo.

Del resto il quadro della situazione appare chiaro fin dal primo inning, nel quale gli italiani riescono a piazzare due stone davanti al centro e una più indietro, ben protetta. Un bel problema per i sudcoreani, che non cavano il proverbiale ragno dal buco e subiscono tre punti. Ne riguadagnano uno nel secondo con Hyojun Kim che trova la strada libera per il 3-1.

La sfida, però, prosegue bene per l’Italia, con Retornaz che si concede il lusso di mettere quasi al centro l’ultima stone del 5-1 nel terzo end, poi nel quarto Kim manda via l’ultima stone italiana per accorciare le distanze sul 5-2. Tutto azzurro, però, è il resto del confronto, con due punti che arrivano negli end numero 5 e 6, il che determina la conclusione anticipata.

Mentre si celebra giustamente il successo azzurro, dalle piste di fianco arrivano la vittoria della Cina per 9-5 sulla Svezia, quella della Scozia per 12-2 sull’Austria e quella del Canada per 7-5 sulla Germania.