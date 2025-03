Curling, Italia sconfitta al debutto ai Mondiali: gli USA vincono in volata

L’Italia ha incominciato con una sconfitta la propria avventura ai Mondiali 2025 di curling maschile, incominciati oggi sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). Gli azzurri, che lo scorso anno conquistarono la medaglia di bronzo iridata, hanno giocato alla pari contro gli USA in una partita caratterizzata da tre mani rubate, ma si sono dovuti arrendere con il punteggio di 7-6.

La nostra Nazionale si è presentata all’appuntamento con l’obiettivo di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff), ma l’inizio si è purtroppo rivelato in salita. Joel Retornaz e compagni dovranno cercare una pronta reazione nella sfida in programma alle ore 03.00 contro la Corea del Sud.

CRONACA ITALIA-USA

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman hanno incominciato la partita in maniera brillante, strappando immediatamente la mano al quartetto guidato da Korey Dropkin. Gli azzurri si sono portati in vantaggio per 1-0, ma la formazione americana ha prontamente reagito e nel secondo end è riuscita a sfruttare al meglio il martello, marcando due punti per il sorpasso (2-1).

Botta e risposta tra terza e quarta frazione, con un punto a testa per il 3-2 in favore della compagine a stelle e strisce. La partita sembrava subire una svolta quando gli USA hanno strappato la mano prima dell’intervallo (4-2), ma al ritorno sul ghiaccio gli azzurri hanno reagito e con un ottimo castello di costruzione sono riusciti a portare due stone a punto per pareggiare i conti (4-4).Retornaz e compagni si sono inventati una bella magia strappando ancora la mano nel settimo end e passando in vantaggio per 5-4, ma Dropkin e compagni hanno ribaltato nuovamente la situazione (6-5).

Il finale di partita si è così rivelato decisamente combattuto e incerto, l’Italia ha pareggiato i conti nel nono end (6-6) ma sono poi stati gli USA ad avere il vantaggio del martello nella frazione conclusiva. Si è giocato stone su stone, gli azzurri hanno provato a sovvertire l’ordine naturale del gioco ma si è rivelato impossibile strappare la mano in chiusura dell’incontro e così la nostra Nazionale è incappata in una sconfitta.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Canada vs Giappone 7-3

Svizzera vs Norvegia 7-4

Cechia vs Corea del Sud 6-5

USA vs Italia 7-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Cechia 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Svizzera 1 vittoria (1 partita disputata)

1. USA 1 vittoria (1 partita disputata)

5. Giappone 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Svezia 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Austria 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Scozia 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Cina 0 vittorie (0 partite disputate)

10. Italia 0 vittorie (1 partita disputata)

10. Corea del Sud 0 vittorie (1 partita disputata)

10. Giappone 0 vittorie (1 partita disputata)

10. Norvegia 0 vittorie (1 partita disputata)