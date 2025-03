Rugby, Serie A élite 2025: la Lazio cede in casa ai Rangers Vicenza e retrocede

Nella sedicesima e terzultima giornata della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby maschile arriva l’aritmetica retrocessione in Serie A Gruppo 1 2025-2026 della Lazio, che cede in casa ai Rangers Vicenza, corsari per 8-20, e resta a -12 dai Sitav Lyons a due turni dalla conclusione.

Fanno festa, dunque, i Sitav Lyons, che raggiungono la permanenza nel massimo campionato nonostante la sconfitta interna patita per mano del Mogliano Veneto, vittorioso per 8-23. In ottica play-off resta aperta la corsa al primo posto dopo la vittoria del Petrarca sul Viadana per 33-28.

Conquistando il doppio bonus la capolista sale a quota 63, mentre i patavini, che ottengono il bonus offensivo, si portano a 56, agganciando il Rovigo, che sarà impegnato contro il Colorno domani, quando si giocherà anche lo scontro diretto per l’ultimo posto ai play-off tra Valorugby e Fiamme Oro, appaiate al quarto posto a quota 48.

TABELLINI

Padova, Centro Sportivo “Memo Geremia”, Petrarca Rugby

Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970 33-28

Marcatori: p.t. 6’ m. Minozzi (5-0); 16’ m. Montilla tr. Lyle (12-0); 23’ m. Montilla tr. Lyle (19-0); 25’ m. Sauze tr. Roger Farias (19-7); 27’ m. Brisighella tr. Roger Farias (19-14); 31’ cp. Lyle (22-14); s.t. 45’ m. Minozzi (27-14); 49’ cp. Lyle (30-14); 56’ m. Quattrini tr Roger Farias (30-21); 62’ cp. Lyle (33-21); 72’ m. Sauze tr. Roger Farias (33-28).

Petrarca Rugby: Lyle ; Minozzi M. (76’ st Bizzotto), De Masi, Broggin, Scagnolari (40’ pt Laupepe); Tebaldi (60’ st Donato), Citton (76’ st Jimenez); Trotta (c), Nostran (77’ st Marchetti), Botturi; Ghigo (67’ st Michieletto), Galetto (13’-19’ pt temp. Michieletto); Bizzotto (60’ st D’Amico), Montilla (62’ st Cugini), Pelliccioli (60’ st Brugnara). All. Victor Jimenez/ Paul Griffen.

Rugby Viadana 1970: Brisighella; Sauze, Morosini (60’ st Orellana), De Villiers (68’ st Madero), Ciofani; Roger Farias, Di Chio (52’ st Baronio); Ruiz, Locatelli, Wagenpfeil (c); Marchiori (47’ st Boschetti), Loretoni (53’ st Catalano); Mignucci (62’ st Mistretta) , Dorronsoro (52’ st Quattrini), Oubina (60’ st Fiorentini). All. Gilberto Pavan/ Gabriele Manganiello.

Arb. Federico Vedovelli. Assistenti: Manuel Bottino, Simone Boaretto. TMO: Giuseppe Vivarini.

Cartellini: 37’ pt giallo Morosini (Rugby Viadana 1970); 70’ giallo D’Amico (Petrarca Rugby).

Calciatori: Lyle 5/7; Farina 4/5.

Player of the match: M.Minozzi (Petrarca Rugby).

Note: giornata piovosa, campo bagnato.

Punti Conquistati: Petrarca Rugby 5, Rugby Viadana 1970 2.

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 29 marzo 2025 ore 14.30

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 8-23 (3-18)

Marcatori: p.t. 7’ cp Steenkamp (3-0), 11’ cp Peruzzo (3-3), 18’ cp Peruzzo (3-6), 31’ m Mogliano (3-13), 39’ m Zulian (3-18) s.t. 54’ m Finotto (3-23), 67’ m Castro (8-23).

Sitav Rugby Lyons: Castro; De Klerk, Gaetano (59’ Liebenberg), Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Via A. (61’ Dabalà); Portillo, Bance (56’ Bottacci), Cisse (46’ Moretto); Cemicetti (46’ Ruiz), Salvetti; Torres (64’ Carones), Minervino, Acosta (43’ Libero) (48’ Acosta) (64’ Maggiore). All. Urdaneta.

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo; Zulian (70’ Bertolissi), Dal Zilio (cap), Vanzella, Sarto; Garbisi (48’ Favaretto), Bellotto; Finotto (60’ Semenzato), Brevigliero (60’ Stefani), Pontarini (72’ Sangiorgi); Baldino, Carraro; Spironello (41’ Gallorini), Ferraro (41’ Gasperini), Pisani (41’ Aminu). All. Casellato.

Arb. Alberto Favaro (Venezia). AA1: Lorenzo Negro (Modena), AA2: Mirco Sergi (Bologna). Quarto Uomo: Riccardo Bonato (Treviso). TMO: Luca Trentin (Lecco).

Cartellini: 31’ Giallo a Torres (SITAV Rugby Lyons), 52’ Giallo a Portillo (SITAV Rugby Lyons), 55’ Giallo a Ruiz (SITAV Rugby Lyons), 66’ Giallo a Bellotto (Mogliano Veneto Rugby).

Calciatori: Steenkamp 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Peruzzo 2/3, Favaretto 0/1 (Mogliano Veneto Rugby).

Note: Giornata fredda e piovosa, terreno pesante. Spettatori 600 circa. Osservato minuto di silenzio in ricordo di Angelo Cordani.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Mogliano Veneto Rugby 4.

Player of the Match: Guglielmo Carraro (Mogliano Veneto Rugby).

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Sabato 29 Marzo 2025

Lazio Rugby 1927 v Rangers Vicenza 8-20 (8-14)

Marcatori: 1’ m. Perez Boulan (0-5), 24 m. Roura tr. Zaridze (5-7), 25’ m. Panunzi tr. Zaridze (5-14), 32’ Cozzi c.p. (8-14); s.t. 52’ c.p. Zaridze (8-17), 72’ c.p. Zaridze (8-20).

Lazio Rugby 1927: Cozzi; Herrera, Cruciani (76’ Bianco), Baffigi (cap.), Cioffi; Bianco Ma., Albanese (27’ Cristofaro); Perez Boulan, Pilati, Morelli (58’ Zucconi); Ehgartner (65’ Cicchinelli), Urraza (76’ Cicchinelli); Cordì (57’ Moreno), Pretz (79’ Corvasce), Moscioni (78’ Pesucci). All. Alfredo De Angelis.

Rangers Vicenza: Galliano; Foroncelli, Sanchez Valarolo, Capraro, Gelos; Carriò (22’pt Zaridze), Panunzi; Vunisa, Roura (Cap), Trambaiolo (38’st Riedo); Nowlan, Eschoyez (52’ Gomez); Avila Recio, Bonan, Zago. A disposizione: Pedon, Franchetti, Traoré, Pozzobon, Filippetto. All. Francesco Minto.

Arb.: Dante D’Elia (BA), AA1 Franco Rosella (RM), AA2 Leonardo Masini (RM), TMO: Emanuele Tomò (RM).

Calciatori: Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/3; Zaridze (Rangers Rugby Vicenza 1974) 4/4.

Cartellini: 51’ giallo a Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927), 66’ giallo a Roura (Rangers Rugby Vicenza 1974).

Note: pomeriggio nuvoloso, circa 12°, campo in buone condizioni, spettatori 200, Lazio Rugby 1927 retrocessa aritmeticamente in Serie A.

Punti conquistati in classifica: Lazio Rugby 1927 0 – Rangers Vicenza 4.

Player of the Match: Matteo Maria Panunzi (Rangers Rugby Vicenza 1974).

SERIE A ELITE RUGBY MASCHILE 2024-2025

Risultati e programma 16ma giornata

Sabato 29 marzo

Rugby Petrarca v Rugby Viadana 1970 33-28 (5-2)

Pol. SS Lazio 1927 v Rangers R. Vicenza 8-20 (0-4)

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 8-23 (0-4)

Domenica 30 marzo

12.45 Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

14.00 HBS Rugby Colorno 1975 v Femi-CZ R. Rovigo

Classifica

Rugby Viadana 1970 63, Femi-CZ Rovigo* 56, Petrarca Rugby 56, Fiamme Oro Rugby* 48, Valorugby Emilia* 48, Mogliano Veneto Rugby 38, HBS Colorno* 34, Rangers Vicenza 24, Sitav Lyons 19, Lazio Rugby 1927 7.

* = una partita in meno.