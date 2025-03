Francesco Friedrich vince anche nel bob a 4 ai Mondiali di Lake Placid, chiude 11° Baumgartner

Dopo il titolo nel bob a 2, Francesco Friedrich completa il suo percorso netto e si aggiudica anche il titolo di bob a 4 dei Campionati Mondiali 2025 in corso di svolgimento a Lake Placid (Stati Uniti).

Sul budello dello stato di New York abbiamo assistito al completamento della gara in maniera, fortunatamente, lineare. Dopo la cancellazione della seconda manche di ieri per colpa delle temperature troppo elevate, oggi gli atleti hanno potuto portare a termine le due prove odierne.

Il fuoriclasse nativo di Pirma in Sassonia ha messo in bacheca il suo 18° titolo iridato (9 nel bob a 2, 7 nel bob a 4 e 2 nelle prove a squadre). Francesco Friedrich ha concluso la sua gara con il tempo complessivo di 2:44.52 (54.23, 54.78 e 55.51) con 28 centesimi sul connazionale Johannes Lochner (54.52, 55.03 e 55.25) mentre completa il podio il britannico Brad Hall (54.54, 55.03 e 55.43) a 48.

Quarta posizione per il padrone di casa Frank Del Duca (54.93, 55.16 e 55.55) a 1.12, quinta per il tedesco Adam Ammour (54.87, 55.11 e 55.72) a 1.18, quindi sesto lo svizzero Michael Vogt (55.12, 55.43 e 55.71) a 1.74. Settima posizione per lo statunitense Kristopher Horn (55.05, 55.34 e 55.97) a 1.87, quindi ottavo il canadese Taylor Austin (55.29, 55.64 e 55.71) a 2.12, davanti al sud-coreano Kim Jinsu (55.05, 55.67 e 55.96) nono a 2.19, mentre completa la top10 lo svizzero Timo Rohner (55.27, 55.53 e 56.15) a 2.43. Chiude 11° il nostro Patrick Baumgartner (55.19, 55.64 e 56.30) a 2.63.