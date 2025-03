Hockey ghiaccio: Ritten e Vipiteno sorridono nel sabato di Alps League dedicato ai play-off

Luci e ombre per le squadre italiane impegnate nel delicatissimo sabato di Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, arrivato alla delicatissima fase dei play-off. Ritten e Vipiteno hanno infatti vinto la gara-1 dei quarti, mentre Cortina e Merano sono state costrette a cedere il passo.

Il successo più convincente è arrivato con i Buam, autori di un mortifero 3-0 sull’appena citata Merano, sintomo di un match controllato dall’inizio alla fine, come certificano le reti messe a referto da Insam (13:40 del primo periodo), Lobis (18:36 del secondo periodo) e Kostner (17:43).

Vittoria al cardiopalma invece per Vipiteno, corsara in quel di Kitzbuhel grazie a un grandissimo secondo tempo, dove ha messo a referto tre reti, gestendo nel migliore dei modi il potenziale ritorno degli austriaci. K.O amarissimo invece per Cortina, caduta in caso di Jesenice soltanto all’extra time, dopo che il tempo regolamentare si era concluso con il punteggio di 1-1. Di Selan il goal vittoria, timbrato dopo ben 10:09.

L’Alps League ritornerà il prossimo 11 marzo con le rispettive gare-2.