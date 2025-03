Hockey ghiaccio: Bolzano cede il passo al Salzburg nella gara-4 di semifinale in ICE League

Si complica il percorso di Bolzano nel Campionato ICE League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. La compagine altoatesina ha infatti perso per 2-3 la gara-4 valida per le semifinali, andando così in svantaggio 3-1 nella serie, complice anche un match infinito in cui ha dovuto cedere il passo solo ai supplementari.

L’inizio degli austriaci è più brillante. Al 9:08 del primo periodo infatti Raffl segna il goal del vantaggio, preludio del raddoppio arrivato al 15:51 del secondo periodo con Bourke.

Le foxes cercano e trovano la reazione, accorciando le distanze con Saracino al 17:44 e ripristinando brillantemente gli equilibri al 9:50 dell’ultimo atto con Gazley su situazione di power play.

Dopo ben 32:34 di extra time ci pensa quindi Kosmachuk a consegnare la vittoria a Salzburg, mettendo così in grande difficoltà una Bolzano di cuore, adesso costretta a non sbagliare più. Gara-5 si svolgerà il 28 marzo.