Hockey ghiaccio: Bolzano cede 2-3 ai Red Bull Salisburgo. Ora si fa dura nelle semifinali di ICE

Gara -2 delle semifinali dell’ICE Hockey League 2024-2025 regala un altro dispiacere al Bolzano, questa sera impegnato in casa nel secondo atto dell’eliminatoria contro i Red Bull Salisburgo. Dopo aver perso in trasferta infatti, le “Foxes” cedono sulla pista amica della Sparkasse Arena con lo score di 2-3, al termine di una partita dall’andamento altalenante, che in volata ha però premiato gli austriaci.

Ospiti in grado di punire subito con le reti di Hochkofler e Nissner nel primo quarto d’ora, per il momentaneo 0-2. Reazione bolzanina con la griffe di Christoffer nel secondo periodo per l’1-2 prima dell’ultimo stop. Venti minuti alla fine. La clessidra inizia a scorrere verso la fine. Si arriva a meno di due minuti dalla fine: Bourque pareggia i conti per il Bolzano sul 2-2, ma a 55″ dalla sirena è Schneider a trovare il modo di mettere a referto il pesantissimo 2-3 che chiude i conti del match e suona come una mazzata sulla squadra italiana.

La serie si sistema quindi sul 2-0 per i Red Bull Salisburgo che domenica avranno la chance, interna, di disputare gara -3 davanti al loro pubblico (si parte alle 16.30). Al momento invece è sull’1-1 la serie fra EC-KAC e Steinbach Black Wings Linz.

HCB Alto Adige Alperia – EC Red Bull Salzburg 2 – 3 [0-2; 1-0; 1-1] – Serie: 0-2

Reti: 11:56 Peter Hochkofler (0-1); 15:27 Benjamin Nissner (0-2); 22:18 Braden Christoffer PP1 (1-2); 58:31 Simon Bourque (2-2); 59:05 Peter Schneider (2-3)

Tiri in porta: 38-28

Minuti di penalità: 10-16

Arbitri: Piragic, Smetana / Mantovani, Riecken

Spettatori: 5.980