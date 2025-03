Golf: Joe Highsmith sorprende tutti e vince il Cognizant Classic. Francesco Molinari chiude nelle retrovie

E pensare che, nel secondo giro, il suo nome è stato tra quelli che si trovavano con un piede dentro e l’altro fuori dal Cognizant Classic. Joe Highsmith il putt per giocare il fine settimana l’ha messo. E, da lì, non si è più fermato. Il vincitore del torneo che si disputa a Palm Beach è lui, con il riconoscibilissimo cappello che diventa anch’esso protagonista sul PGA National Resort. -19 per lui (65 72 64 64), e fare due -7 consecutivi ha del notevolissimo. Salirà al numero 59 del ranking mondiale da quest’oggi.

Alle sue spalle grande, ma vana, rimonta di Jacob Bridgeman, che infila anch’egli un -7, ma rimane due colpi più indietro, a -17, con l’accompagnamento di J.J. Spaun. Rimangono quarti Max McGreevy e Ben Griffin, entrambi a -16.

La vera giornata no, però, finisce per averla Jake Knapp, il leader dopo il terzo giro, che non riesce a giocarsi bene le proprie carte, chiude con un +1 (72 colpi) e scende al sesto posto con lo score di -11 insieme a Russell Henley e Michael Kim. Noni a -14 Jordan Spieth e il sudafricano Erik van Rooyen, l’unico non americano del lotto della top ten.

Termina al 66° posto Francesco Molinari: per lui score complessivo di -1 dopo il +2 dell’ultima giornata. Per il torinese ora una settimana di pausa, mentre Matteo Manassero si cimenterà nel Puerto Rico Open, l’alternate event rispetto al Players Championship.