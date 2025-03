Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Paüls-Amposta: orari, altimetria, tv, favoriti. Attesa una volata

Quinta tappa per il Giro di Catalogna 2025: dopo due arrivi in salita consecutivi, la Paüls-Amposta dovrebbe essere una giornata più tranquilla. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO QUINTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2025

Potrebbe apparire come la giornata ideale per favorire il recupero delle energie spese nelle giornate precedenti. L’unica asperità da scalare è il Coll de la Font nella prima parte della tappa. La seconda parte del percorso quasi totalmente pianeggiante potrebbe lasciare spazio alle ruote veloci.

ALTIMETRIA

CALENDARIO GIRO DI CATALOGNA 2025

Venerdì 28 marzo 2025

Paüls-Amposta (166,2 km)

Partenza: ore 12.15

Arrivo: ore 17 circa

PROGRAMMA GIRO DI CATALOGNA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.15 in abbonamento su Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Davvero pochi i velocisti presenti in terra iberica: il grande favorito è sicuramente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Dopo il capolavoro della tappa iniziale da seguire ovviamente Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). In casa Italia si spera in Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) per un piazzamento.