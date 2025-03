Giacomo Casadei: “La strada è lunga. Bisogna aggiornarsi e lavorare dove si sbaglia”

Alice Liverani ha condotto il nuovo appuntamento con la trasmissione Focus, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite Giacomo Casadei, classe 2002, uno dei giovani più promettenti del salto ostacoli, vincitore dell’oro ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella scorsa stagione si è fatto notare nella Global Champions League e nel Global Champions Tour.

Gli inizi nel salto ostacoli: “Io fin da bambino sono sempre stato nel mondo dei cavalli tramite la mia famiglia, mio papà ha una scuderia, dove siamo adesso c’era già da tanto tempo, siamo sempre stati in mezzo a questo mondo. Fin da piccolo ho iniziato a prender parte, a fare, le mie prime gare coi pony, poi piano piano sono salito e mi sono appassionato sempre di più a questo sport, poi piano piano sono iniziati ad arrivare un po’ di risultati. Sicuramente all’inizio dovevo fare un po’ più di esperienza e tutto quanto, poi dopo tramite i Campionati d’Europa del 2017 ho preso la qualifica per prender parte alle Olimpiadi Giovanili, e quella è stata una grande soddisfazione per noi, sia per me che per tutta la mia famiglia“.

L’oro ai Giochi Olimpici Giovanili: “Per me è stata una grande soddisfazione, però anche tanto per la mia famiglia, comunque loro tutti i giorni si dedicano per dare un qualcosa a me, e quindi se arrivano dei risultati importanti mi fa molto piacere, a me ma anche nei loro confronti. Per me è molto importante questo, loro tutti i giorni lavorano e si dedicano per dare un futuro a me, quindi per me ripagarli in questa maniera è la cosa per me più importante“.

Il futuro del cavaliere azzurro: “La strada è lunga. Ho avuto la fortuna di essere in mezzo a questo mondo e mio papà ci lavora, quindi ho sempre montato tanti cavalli, ho sempre avuto la fortuna di praticare con tanti cavalli diversi, è una cosa molto importante. Fai molte esperienze, conosci cavalli nuovi, quasi tutte le settimane sono in gara, quindi penso sia una cosa molto importante, ti alleni, è una routine continua“.

Il crescendo di risultati che lo ha portato a calcare palcoscenici sempre più importanti: “Piano piano mi sono reso conto che comunque andando avanti venivano fuori un po’ di risultati, non è arrivata una gara a caso, c’è sempre stato un lavoro dietro, e piano piano abbiamo cercato sempre di costruire un qualcosa per arrivare sempre più avanti. Ogni giorno cerchiamo di aggiornarci, di lavorare dove sbagliamo, e tenerci sempre a ritmo, quindi non c’è stata proprio una gara in sé dove ho fatto la svolta, piano piano abbiamo cercato ogni giorno di migliorarci sempre un po’ di più“.