Equitazione: i risultati dei concorsi di completo da Montelibretti dopo il dressage

A Montelibretti – in provincia di Roma – è ripartita la stagione internazionale dei concorsi completi equestri. Nonostante non si sia riuscita a organizzare la tappa di Nations Cup in programma, i binomi presenti hanno deciso comunque di scendere in gara dividendosi in due concorsi molto sfidanti, inaugurati oggi.

Nel CCI4*L, dopo la prova di dressage, a comandare la classifica c’è il britannico Harry Meade che, in sella al suo cavallo Grafennacht, ha fatto segnare un totale di 27.10 punti negativi precedendo al momento la svizzera Nadja Minder (Top Job’s Jalisco), seconda con uno score di 31.40, e lo svedese Henrik Adnervik (Zam F), terzo a quota 32.90. Quarto, e migliore degli italiani, Pietro Majolino (Fearendile De Mara): l’azzurro è a ridosso del podio con 33.80 punti negativi.

Nel CCI4*S invece, a primeggiare è la belga Lara De Liedekerke-Meier (Hooney D’Arville) con i suoi 28.10 punti negativi. Alle sue spalle, al momento vi sono, il forte svizzero Felix Vogg (Cartania) a 30.80 e l’austriaca Lea Siegl (Watermill Giorgio RS) con 31.20. Partecipante anche a questo concorso, Pietro Majolino è attualmente in 9a posizione (Vita Louise DH Z) con 34.60 punti.

Domani tutti pronti a tornare sui campi di gara capitolini per le prove di salto ostacoli.