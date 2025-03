Equitazione: Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage a ‘s-Hertogenbosch

L’ultima tappa, prima delle Finals del prossimo mese a Basilea, della FEI Dressage World Cup 2024-2025 si è aperta a ‘s-Hertogenbosch nei Paesi Bassi con la disputa del Grand Prix.

A vincere, con una ripresa da 75.978%, è stata la britannica Charlotte Fry che, in sella a Glamourdale, ha superato tutta la concorrenza presente sul campo di gara olandese. Al secondo e al terzo posto invece, a completare il podio, si sono rispettivamente piazzati l’altra britannica in concorso ossia Becky Moody, con Jagerbomb e uno score di 75.587 %, e il belga Justin Verboomen, montante Zonik Plus a quota 74.652%.

Nessun binomio italiano al via, in un concorso con 16 partecipanti complessivi. Domani si torna in gara per la prova di Freestyle, che chiuderà la tappa.

Al termine della prova verrà poi resa nota la classifica generale finale che fornirà l’elenco dei binomi partecipanti alle Finals di Basilea.