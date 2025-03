F1, Yuki Tsunoda sostituirà Liam Lawson dal GP del Giappone! Il neozelandese torna in Racing Bulls

Dopo tante indiscrezioni, ci sono i crismi dell’ufficialità. La Red Bull ha annunciato che il giapponese Yuki Tsunoda sostituirà il neozelandese Liam Lawson in vista del prossimo GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 previsto dal 4 al 6 aprile sul tracciato di Suzuka. Il 24enne nipponico avrà la possibilità di guidare la vettura di Milton Keynes dopo le tante difficoltà del neozelandese nei primi due round.

Lawson aveva gareggiato al fianco di Tsunoda nelle ultime fasi del 2024 in Racing Bulls, dopo aver sostituito l’australiano Daniel Ricciardo nel team allora denominato RB, e le sue prestazioni sono state sufficienti a fargli guadagnare una promozione alla Red Bull come nuovo compagno di squadra dell’olandese Max Verstappen nel 2025, dopo l’uscita di scena Sergio Perez.

Tuttavia, Lawson non è riuscito a trovare il feeling con la RB21 durante i week end in Australia e in Cina, finendo fuori pista nella prima tappa in condizioni insidiose di asfalto e concludendo 15° a Shanghai, diventato 12° dopo le squalifiche delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton e dell’Alpine del francese Pierre Gasly.

Pertanto, il cosiddetto “swap” si è concretizzato e il neozelandese tornerà nell’abitacolo della Racing Bulls dalla tre-giorni giapponese, affiancando il debuttante Isack Hadjar.