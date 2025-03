F1, Frederic Vasseur spiega cosa è accaduto in Cina: “Siamo stati troppo aggressivi”

Un inizio di week end confortante e poi un vero e proprio incubo. La Ferrari ha vissuto in questo modo l’appuntamento in Cina, secondo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, Lewis Hamilton aveva portato la Rossa sul podio più alto, ottenendo un successo significativo per la propria carriera e la storia del Cavallino Rampante.

Dalle qualifiche, un calvario e la squalifica delle due vetture del britannico e del monegasco Charles Leclerc, che avevano terminato in sesta e quinta posizione, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La monoposto di Hamilton presentava il pattino del fondo eccessivamente usurato, mentre la macchina di Leclerc aveva concluso sotto il peso consentito (800 kg), avendo un danno all’ala anteriore.

Ne ha parlato a L’Equipe il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Dobbiamo essere stati troppo aggressivi. È così. Quanto accaduto dimostra che siamo alla ricerca della perfezione e che, a volte, guardiamo troppo lontano“, ha spiegato Vasseur.

“Bisogna però fare una distinzione rispetto al fatto che noi non abbiamo cercato di barare. L’obiettivo in F1 è spingersi al limite di tutti i parametri: arrivare all’ultimo grammo di peso, all’ultimo decimo di millimetro del pattino e all’ultimo millimetro di deformazione di altre componenti. Quindi è certo che più siamo sotto pressione e più intensa è la lotta, conseguentemente più abbiamo bisogno di avvicinarci a questi limiti“, ha concluso il Team Principal del Cavallino.