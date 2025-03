F1, Liam Lawson già a rischio taglio in vista di Suzuka? La Red Bull pensa ai possibili sostituti…

Com’è ben noto, ormai da tempo, nella lista dei “mestieri logoranti” è stato inserito anche un lavoro inerente alla Formula Uno. Stiamo parlando, ovviamente del “compagno di team di Max Verstappen”. Si scherza, ovviamente, ma fino ad un certo punto. Essere il vicino di box del fuoriclasse olandese, dopotutto, è un fardello non di poco conto per i piloti.

Il team Red Bull, com’è ben noto, è Verstappen-centrico sin dall’arrivo del nativo di Hasselt. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez. Ed ora tocca a Liam Lawson. Il neozelandese è l’ultimo di un elenco nutrito di piloti che sono usciti con le ossa rotte dal team di Milton Keynes. Con un compagno di scuderia simile non è certo semplice brillare e, molto più spesso, i risultati (scarsi) portano ad avvicendamenti rapidissimi. In pieno stile Red Bull.

Liam Lawson farà la fine dei predecessori? Sarà fagocitato da “Super Max” e sarà appiedato addirittura nel corso del campionato? L’avvio di stagione del pilota ex-Racing Bulls non si può che definire “allarmante”. Out in Australia, 12° in Cina (ringraziando anche le squalifiche di Leclerc, Hamilton e Gasly) senza dimenticare due eliminazioni nella Q1 e un 14° posto nella Sprint Race di Shanghai.

Poco. Troppo poco. Anzi, ben oltre il livello di guardia. Inutile girarci attorno. Christian Horner e Helmut Marko stanno già sfogliando la proverbiale margherita: “appiedarlo” o “non appiedarlo”? Non solo. Appena concluso il GP di Cina, diversi rumors giunti dal paddock di Shanghai davano già per spacciato il classe 2002 in direzione di Suzuka. Il GP del Giappone, quindi, vedrà un nuovo compagno di scuderia per Max Verstappen?

Un cambio di rotta brutale dopo due soli appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2025. Un vero e proprio record. A questo punto, nel caso il team anglo-austriaco decida davvero di appiedare Liam Lawson prima della trasferta nipponica, chi lo sostituirà? I nomi, a quanto pare, sono 2. Uno più credibile, uno più complicato. Il primo è quello di Yuki Tsunoda, l’altro quello di Franco Colapinto.

Nel caso la scelta ricada sul giapponese si tratterebbe del coronamento di un sogno e di un lungo inseguimento. Meritato, visto quanto messo in mostra in pista. L’argentino, invece, sarebbe la scelta più caldeggiata da Helmut Marko. Chi la spunterà? Lawson, Tsunoda o Colapinto? Lo scopriremo nelle prossime ore. Ad ogni modo il vincitore sarà annoverato nel già consolidato ruolo di “mestiere logorante” al fianco di Max Verstappen.