F1, Toto Wolff: “Russell da 10 in Cina, Antonelli aveva danneggiato gravemente il fondo”

Avvio di stagione molto positivo in casa Mercedes, sempre sul podio con George Russell tra Melbourne e Shanghai nei primi due Gran Premi del 2025 e attualmente seconda nel Mondiale costruttori solamente alle spalle della McLaren. Il pilota britannico ha massimizzato sin qui il potenziale della W16, conquistando due terzi posti oltre ad una quarta piazza nella Sprint cinese, mentre il giovane rookie italiano Kimi Antonelli è stato bravo ad approfittare di alcune circostanze favorevoli per portare a casa punti pesanti per il team sia in Australia che in Cina.

“Sapevamo che le McLaren sarebbero state molto forti e che anche le Ferrari e Verstappen sarebbero state una minaccia. Non do spesso 10 nei giudizi finali perché penso che ci sia sempre spazio per migliorare, ma George è stato impeccabile. Ha estratto il massimo dalla macchina e per me è stato da 10“, ha dichiarato Toto Wolff al termine del GP di Cina.

Sul brillante avvio di 2025 per Russell: “Ha iniziato questa stagione incredibilmente bene e si sta comportando esattamente come sapevamo che avrebbe fatto come pilota senior. Se dovessi nominare i tre piloti che considero i migliori in griglia, George sarebbe sicuramente uno dei tre. È un pilota Mercedes, un talento cresciuto a casa nostra. Dobbiamo esserne orgogliosi e nelle mie riflessioni tengo conto anche di questo“.

Sul motivo delle problematiche di Antonelli nella gara di ieri: “Kimi ha subito ingenti danni al fondo. Non sappiamo se abbia investito l’endplate di Leclerc, ma aveva grossi buchi nel fondo e delle strisce di titanio erano sparite. Quindi considerando la vettura gravemente danneggiata, portare avanti il lavoro senza lamentarsi e chiudere all’ottavo posto mostra il potenziale e la maturità del giovane“.

“Nel complesso, è stato un buon inizio di stagione. L’ambizione è quella di vincere, ma ancora non siamo in grado di farlo. Al momento la vettura non è veloce quanto la McLaren, ma il team sta lavorando duramente per colmare questo divario. Per ora stiamo massimizzando le nostre performance e lasciare la Cina al secondo posto nel Campionato Costruttori, dopo aver conquistato due podi nelle prime due gare, è soddisfacente“, il commento del team principal Mercedes ai microfoni di Sky Germania.