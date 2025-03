F1, Hamilton non ha gradito lo scambio di posizioni con Leclerc? La verità è diversa rispetto ai team radio…

La Ferrari torna dalla Cina con le ossa rotte e la consapevolezza che quanto visto a Shanghai ha fatto la storia sì, ma dal lato sbagliato. Entrambe le monoposto di Maranello, infatti, sono state squalificate al termine del Gran Premio (Charles Leclerc con la SF-25 un chilo sotto peso, Lewis Hamilton con il fondo troppo consumato) e, non ultimo, si è vissuto anche un momento delicato al momento dello scambio di posizioni tra i due piloti del Cavallino Rampante.

I team radio proposti, infatti, sembravano aver evidenziato un momento di tensione tra Leclerc, Hamilton ed il muretto box. Invece, e non si è sentito da casa, le cose sono andate in maniera ben differente. Ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine. Siamo nelle prime fasi della corsa e l’inglese (quarto) precedeva il nativo di Monte Carlo (quinto) che, però, procedeva con un ritmo migliore. Attorno al ventesimo giro, le due Rosse sono andate a scambiarsi le posizioni, con la regia internazionale che sembrava proporre team radio per sottolineare un ordine di scuderia nei confronti del “Re Nero”.

“Stiamo scambiando le posizioni alla curva 14”, le parole di Riccardo Adami, ingegnere di pista del nativo di Stevenage, che rispondeva per le rime: “Quando sarà più vicino, sì”. Sentendo questo scambio di vedute, la sensazione era che il 7 volte campione del mondo non fosse troppo felice di questa decisione. Dopodiché ancora Adami “Scambieremo questo giro”. E Hamilton: “Te lo dico io quando ci scambiamo”. I tifosi in tv erano già pronti a chiedersi: “C’è già tensione all’interno del team”?

La verità, però, è arrivata solamente nella giornata odierna. Motorsport.com, infatti, ha ricostruito l’accaduto, aggiungendo un tassello fondamentale, omesso dalla regia tv. La decisione dello “swap” di posizioni è stata proposta proprio da Sir. Lewis Hamilton. Ecco di seguito le parole dell’inglese non trasmesse: “Penso che lascerò andare Charles, perché sono in difficoltà”. Una mancanza che non è proprio piaciuta a Frederic Vasseur, numero 1 del team di Maranello.

Anzi, il team principal francese ha rincarato la dose: “Penso che sia uno scherzo, perché la prima chiamata è stata fatta da Lewis. Proprio lui ci ha chiesto di fare uno scambio, ma per fare spettacolo, per creare confusione intorno alla situazione, hanno trasmesso solo la seconda parte della conversazione. Ne discuterò con loro”. La F1, quindi, vuole fare un po’ di teatro in casa Ferrari?

Secondo quanto riportato, però, l’errore è stato fatto in buona fede. “Non c’era assolutamente l’intenzione di presentare una narrazione fuorviante riguardo ai team radio del team Ferrari. A causa di altre situazioni che si sono sviluppate durante la gara, il messaggio di Lewis non è stato trasmesso, ma questo non è stato intenzionale”. Caso rientrato, quindi. Dopotutto la scuderia con il Cavallino Rampante ha ben altro a cui pensare in questo momento…