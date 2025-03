F1, Lewis Hamilton: “La macchina è peggiorata dopo la Sprint, c’è ancora tanto da imparare”

Lewis Hamilton lascia la Cina con la soddisfazione di aver conquistato per la prima volta in carriera la vittoria in una Sprint Race, prima affermazione anche per la Ferrari in questo format. Tuttavia, dopo quel successo, gli interventi sulla macchina sono stati negativi e la prestazione del britannico sia nel time-attack di ieri che in gara è andata in calando (oggi sesto), dualmente al suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Alla fine della fiera, la SF-25 si sta rivelando una macchina difficile da mettere a punto e molto soggetta a cambiamenti repentini di prestazione. È un po’ questo l’elemento in comune di queste prime due apparizioni nel Mondiale 2025 di F1.

“Non avevo passo. In questo week end la macchina è andata molto bene nelle qualifiche del venerdì e nella Sprint Race, ma poi abbiamo apportato alcune modifiche per proseguire nella messa a punto ma è peggiorata nel time-attack di ieri e ancor di più quest’oggi in gara. Ci sono ancora tante cose bisogna imparare“, ha dichiarato Lewis.

Hamilton ha aggiunto: “Non si parla di interventi in termini d’altezza da terra, ma di altro. Leclerc aveva provato una soluzione in Bahrain che io non ho avuto modo di testare a Sakhir nella pre-season e l’abbiamo provata in questa circostanza, ma chiaramente non ha funzionato“.