F1, Charles Leclerc: “Potevo vincere senza il contatto con Hamilton in partenza”

Inizio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative per Charles Leclerc, ottavo in Australia e quinto in Cina (sia nella Sprint che in gara). Il monegasco della Ferrari non nasconde la sua delusione ai microfoni di Sky Sport, soprattutto per il danno all’ala anteriore (costato 30 punti di carico aerodinamico alla sua SF-25) rimediato in partenza dopo un contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton.

“Tutto è stato molto difficile da gestire. Sono deluso, 30 punti di carico in meno è tanto. Onestamente penso che oggi la vittoria fosse alla portata perché il passo era veramente buono. Purtroppo quello che è successo in partenza non è colpa di nessuno. Io mi sono messo all’interno, non avevo intenzione di sorpassare, però non pensavo che Lewis tornasse così in traiettoria. Ovviamente non è colpa sua, aveva tutto il diritto di farlo ed ero nell’angolo morto dello specchietto, quindi ci siamo toccati. Per fortuna non è stata la fine della mia gara“, dice il ferrarista.

“Dopo abbiamo visto un buon passo ed una buona gestione della gomma. La Mercedes in uscita da curva 12 era un missile, quindi era impossibile da sorpassare. Lì è dove facevamo più fatica rispetto agli altri, quindi eravamo molto facili da superare, infatti Max non ci ha messo tanto tempo. Alla fine abbiamo preso i punti disponibili oggi e guarderemo avanti”, prosegue il nativo del Principato.

“Oggi credo che il passo fosse veramente buono. Come ho detto 30 punti di carico sono veramente tanti, quindi non abbiamo visto il vero passo della macchina. Oggi mi sentivo più a mio agio, avevo fatto qualche cambiamento. In qualifica non è una di quelle piste che mi piacciono, quindi sapevo di essere un po’ indietro. Avevo un po’ di fiducia per la gara, si è confermata. Purtroppo come ho detto col danno era difficile fare meglio“, spiega il 27enne di Montecarlo.

Leclerc ha poi dichiarato ai media inglesi: “Non stiamo andando bene. Per ora siamo troppo lontani rispetto alla McLaren, soprattutto in qualifica. Penso che Lewis sia andato oltre la performance della macchina venerdì. Credo che la qualifica di sabato rappresenti dove siamo, siamo a tre decimi dalla McLaren. Nel ritmo di gara siamo abbastanza simili, ma non possiamo fare miracoli quando partiamo tre o quattro posizioni dietro, quindi dobbiamo migliorare“.