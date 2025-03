Stefano Domenicali confermato Presidente di F1: “Un tasso di crescita mai visto”

Stefano Domenicali è stato confermato Presidente e Amministratore Delegato di Formula Uno fino al 2029. Ad annunciarlo è stato Liberty Media, che ha comunicato di avere raggiunto un accordo con il manager italiano per altre cinque stagioni. L’imolese, già team principal della Ferrari dal 2008 al 2014, è a capo del Circus dal gennaio 2021 e ha fornito una spinta decisiva al Mondiale della massima categoria automobilistica, che festeggia i 75 anni di storia.

Il classe 1965 è riuscito a rendere la F1 ancora più mediatica, ricevendo la richiesta da parte di molti Paesi di entrare nel calendario del campionato, che sotto la sua guida è stato allargato ad addirittura 24 appuntamenti nel corso della stagione. Derek Chang, presidente e ad di Liberty Media, ha dichiarato: “Stefano in questi anni è stato e continua a essere un eccellente gestore del nostro business, portando la F1 a un tasso di crescita mai visto prima sia dal punto di vista commerciale che nell’interesse degli appassionati“.

Il manager ha espresso la propria soddisfazione: “Sono onorato di continuare a guidare questo incredibile sport, che amo e che è parte di me dalla mia infanzia, e sono grato a Liberty Media per la fiducia. Insieme con gli altri protagonisti e azionisti della F1 continueremo a fare il meglio per i nostri tifosi, che sono il cuore pulsante di tutto quello che facciamo. La passione, l’energia e l’adrenalina sono il carburante che ogni giorno mi spinge a dare tutto il mio meglio per la F1“.

Il Mondiale F1 2025 scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia a Melbourne. La Ferrari punta a essere competitiva e a battagliare per il titolo iridato con Charles Leclerc e il nuovo acquisto Lewis Hamilton. Max Verstappen cercherà di difendere il titolo piloti, mentre la McLaren si presenterà ai nastri di partenza dopo aver trionfato tra i costruttori pochi mesi fa.