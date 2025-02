Charles Leclerc ammette: “Abbiamo faticato con il bilanciamento negli ultimi due giorni”

Charles Leclerc non si è nascosto dietro un dito nella conferenza stampa, in chiusura dei test di F1 in Bahrain. Il monegasco ha girato al mattino con la sua Ferrari in questo day-3, ottenendo la miglior prestazione, ma non c’è grande soddisfazione stando a quanto detto dal pilota del Principato, leggendo anche tra le righe delle sue parole.

“Sinceramente è un po’ difficile fare dei confronti col passato perché quest’anno in Bahrain abbiamo trovato condizioni molto diverse. Devo dire però che sia ieri pomeriggio che stamattina abbiamo fatto un po’ di fatica a trovare il bilanciamento con la macchina“, ha ammesso Leclerc.

Un concetto espresso più volte da Charles, quando gli è stato chiesto di stilare una sorta di griglia di partenza al termine di queste prove: “Preferirei aspettare prima di sbilanciarmi, ci sono stati dei problemi con il bilanciamento della vettura. Vediamo a Melbourne di estrarre il meglio, anche attraverso l’uso del simulatore con la correlazione dei dati“.

McLaren che però ha rubato l’occhio a tutti per velocità e consistenza: “La loro macchina pare molto forte, ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro, senza lasciarci prendere da eventuali gerarchie iniziali. Ci sono dei punti interrogativi e questi test ci sono stati utili per comprendere meglio la nostra monoposto. In queste prove ci siamo concentrati su noi stessi, anche perché non conosciamo in quali condizioni stiano girando gli altri. Lavoreremo per trovare quello che ancora ci manca rispetto alle mie sensazioni di guida. C’è tanto da fare“.