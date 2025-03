F1, Damon Hill attacca Max Verstappen: “Quando qualcosa non va piange…”

Non è un mistero che tra Max Verstappen/Red Bull e il pubblico britannico ci sia qualcosa più di una frizione. I fischi nella presentazione delle livree delle monoposto 2025 di F1 a Londra all’indirizzo della scuderia anglo-austriaca sono solo l’ultimo episodio della serie. Max, in tutto questo, non ha mai fatto nulla per nascondere il suo disagio nel commentare articoli o considerazioni su di lui e sul suo modo di correre.

A tal proposito, in un’intervista concessa al Telegraph, Damon Hill ha gettato benzina sul fuoco, come si suol dire. Il campione del mondo del 1996 non è andato troppo per il sottile nel considerare la condotta dell’olandese e della squadra tutt’altro che irreprensibile.

“Max lo scorso anno ha interpretato correttamente a proprio vantaggio la regola sul sorpasso. Ma quelle mosse le faceva solo lui e se qualcuno le avesse fatte a Verstappen, avrebbe pianto come un bambino“, il pensiero di Hill in riferimento alle manovre in pista dell’oranje molto al limite.

“In Red Bull e soprattutto a Max piace essere considerato il duro del quartiere, ma quando qualcosa non va come vogliono loro, piangono e si lamentano“, ha aggiunto l’ex pilota britannico. Il campionato 2025 partirà dall’Australia nel week end del 14-16 marzo e scopriremo se l’olandese saprà allungare la sua striscia di successi e rispedire al mittente certe prese di posizione.