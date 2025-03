F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema al fondo. Non sono soddisfatto di questo inizio”

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato l’ottava posizione in occasione del GP di Cina, tappa numero due del lunghissimo Mondiale 2025 di Formula 1 appena andata agli archivi all’International Circuit di Shanghai. Non una prova eccezionale per il giovanissimo pilota italiano, comunque bravo ad accedere nuovamente lala zona punti.

Il bolognese, costretto ad una gara di rincorsa, ha dovuto cedere il passo alla Haas di Esteban Ocon, precedendo poi Alexander Albon ed Oliver Bearman. Una volta arrivato in zona mista, il classe 2006 ha commentato quanto fatto, ponendo l’accento su un problema avuto al fondo della vettura:

“Sinceramente non posso essere soddisfatto di questo mio inizio, specie pensando alla qualifica di ieri. In Giappone sarà importante fare una buona qualifica, per poi mettere tutto insieme – ha detto Antonelli – Oggi ho sentito qualcosa di molto strano fin da subito, faticavo nel posteriore e la macchina aveva un sovrasterzo importante. Ieri era l’opposto: nella Sprint facevo fatica con l’anteriore”.

Antonelli ha così proseguito: “La macchina non andava come ieri, ma non sapevo del danno, di cui ho avuto comunicazione solo alla fine. Sembra che quando Leclerc ha perso un pezzo di ala, l’abbia presa io con il fondo. Questo ha complicato i piani”.